Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский военный самолет
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Источник:  Yle

10 июня российский военный самолет, вероятно, нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива.

Главные тезисы

  • Кремль угрожает ударами по аэродромам, на которых базируются переданные Украине самолеты F-16
  • Депутат Госдумы заявил о законной цели для ВС РФ сбить F-16, если они влетят в воздушное пространство Украины
  • Ситуация подчеркивает важность соблюдения международного права и безопасности в воздухе
  • Российская сторона не отрицает присутствия самолета в воздушном пространстве Финляндии, начато расследование

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут

Об этом сообщает YLE со ссылкой на минобороны страны.

Вероятное нарушение произошло утром 10 июня в районе Ловииса.

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

Мы серьезно относимся к вероятному нарушению (воздушному пространству, – ред.), – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, добавив, что было немедленно начато расследование.

Отмечается, что пограничная служба отвечает за расследование случаев нарушения границы.

Кремль грозится уничтожить F-16 для Украины на европейских аэродромах

В России стали угрожать ударами по европейским аэродромам, где будут базироваться переданные Украине F-16.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то они являются законной целью для ВС РФ. Включая и аэродромы, на которых они базируются.

Картаполов отметил, что если самолеты будут стоять на аэродромах как на хранении, откуда их будут перевозить в Украину, "где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет".

А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, это законная цель. Что касается (возможности, — ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно, — подчеркнул депутат.

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