Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут

Об этом сообщает YLE со ссылкой на минобороны страны.

Вероятное нарушение произошло утром 10 июня в районе Ловииса.

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

Мы серьезно относимся к вероятному нарушению (воздушному пространству, – ред.), – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, добавив, что было немедленно начато расследование. Поделиться

Отмечается, что пограничная служба отвечает за расследование случаев нарушения границы.

Кремль грозится уничтожить F-16 для Украины на европейских аэродромах

В России стали угрожать ударами по европейским аэродромам, где будут базироваться переданные Украине F-16.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то они являются законной целью для ВС РФ. Включая и аэродромы, на которых они базируются.

Картаполов отметил, что если самолеты будут стоять на аэродромах как на хранении, откуда их будут перевозить в Украину, "где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет".