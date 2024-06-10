Фінляндія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору

10 червня російський військовий літак ймовірно порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки.
Головні тези:
- Міністр оборони Фінляндії висловив підозру до ймовірного порушення повітряного простору авіацією РФ та заявив про розпочате розслідування.
- Кремль загрожує ударами по європейських аеродромах, де знаходитимуться передані Україні літаки F-16. Це спричинило велике хвилювання у міжнародній спільноті.
- Депутат Держдуми натякнув на законність обстрілу цих літаків, якщо вони влізуть у повітряний простір України та здійснять ракетний удар.
- Ситуація нагадує про загострення відносин між країнами та важливість дотримання міжнародного права і безпеки в повітрі.
Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин
Про це повідомляє YLE з посиланням на міноборони країни.
Ймовірне порушення сталося вранці 10 червня у районі Ловіїсу.
Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.
Зазначається, що прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.
Кремль погрожує знищити F-16 для України на європейських аеродромах
У Росії стали погрожувати ударами по європейських аеродромах, де базуватимуться передані Україні F-16.
Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що якщо F-16 братимуть участь у бойових вильотах, то вони законною ціллю для ЗС РФ. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються.
Картаполов зазначив, що якщо літаки стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозитимуть в Україну, "де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому випадку претензій до "колишніх партнерів" нема".
А от якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети і повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується (можливості, — ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де, — наголосив депутат.
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