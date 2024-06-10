Фінляндія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору

Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин

Про це повідомляє YLE з посиланням на міноборони країни.

Ймовірне порушення сталося вранці 10 червня у районі Ловіїсу.

Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору, - ред.), - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, додавши, що було негайно розпочато розслідування. Поширити

Зазначається, що прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.

Кремль погрожує знищити F-16 для України на європейських аеродромах

У Росії стали погрожувати ударами по європейських аеродромах, де базуватимуться передані Україні F-16.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що якщо F-16 братимуть участь у бойових вильотах, то вони законною ціллю для ЗС РФ. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються.

Картаполов зазначив, що якщо літаки стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозитимуть в Україну, "де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому випадку претензій до "колишніх партнерів" нема".