Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призывает к дальнейшим санкциям ЕС против российского теневого флота после повреждения подводного электрокабеля возле Финляндии.

Бербок призвала ЕС ужесточить санкции против теневого флота России

Об этом она заявила изданием медиагруппы Funke, среди которых WAZ.

Сейчас корабли почти каждый месяц повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Экипажи кораблей опускают якоря в воду, тянут их милями по морскому дну без видимой причины, а затем теряют их во время поднятия, — сказала Бербок, добавив, что и «более трудно» поверить в случайности. Анналена Бербок Министерство иностранных дел ФРГ

По словам главы МИД, это должно стать «срочным звонком» для всех европейцев для того, чтобы еще больше защитить критическую инфраструктуру. Она отметила, что в цифровом мире подводные кабели являются "коммуникационными жилами, которые держат мир вместе".

Бербок подчеркнула, что есть основания полагать, что EstLink 2 и другие кабели повредили танкеры. При этом дипломат сослалась на финскую полицию, которая считает очень вероятным, что якорь корабля зацепился о тросы.

Текущий инцидент еще раз показывает: часто устаревший российский теневой флот, к которому принадлежит корабль, задержанный Финляндией, представляет большую опасность для нашей окружающей среды и нашей безопасности. Россия использует его для финансирования своей агрессивной войны в Украине, что нарушает международное право. Поделиться

Обрыв подводной линии электропередач в Финском заливе: что известно

Компания Fingrid, управляющая финскими электросетями, заявила 25 декабря об отсутствии электрического тока из-за неисправности подводного кабеля «Estlink 2», соединяющего Финляндию и Эстонию.

Начальник диспетчерской службы компании Fingrid Арто Пахкин заявил, что в настоящее время выясняется причина неисправности.

Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом, и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна.

Согласно информации Fingrid, соединение через «Estlink 2» было прервано в 12.26 часов в день Рождества.

Уголовная полиция Финляндии конфисковала танкер Eagle S. В дальнейшем будет проведено техническое расследование. Поделиться

Подозреваемый в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2 танкер в сопровождении финских властей переместят сегодня в порт Порвоо.

Операцией транспортировки руководит полицейское управление Хельсинки при поддержке Пограничной охраны.

На судне будет проводиться техническое расследование, цель которого выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля. По заявлению полиции новое место больше подходит для проведения следственных действий.