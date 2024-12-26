В Финляндии подозревают танкер теневого флота РФ в обрыве подводной линии электропередач
Категория
Мир
Дата публикации

В Финляндии подозревают танкер теневого флота РФ в обрыве подводной линии электропередач

Танкер
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Источник:  FT

Власти Финляндии проводят проверку нефтяного танкера Eagle S, являющегося частью теневого флота России, на предмет повреждения подводного кабеля в Финском заливе.

Главные тезисы

  • Финляндия проводит проверку на повреждение подводного кабеля Estlink 2 танкером Eagle S, принадлежащим теневому флоту России.
  • Теневой флот использует старые корабли для обхода санкций и ставит под угрозу электрическую безопасность региона.
  • Факт обрыва подводных кабелей является серьезной угрозой для инфраструктуры и требует активной реакции властей.
  • Расследование осложняется неясным целевым назначением и собственностью танкера Eagle S.
  • Необходимо противодействовать рискам, составляющим корабли теневого флота, для обеспечения безопасности региона и предотвращения подобных инцидентов.

В Финляндии подозревают танкер теневого флота РФ в диверсии

Eagle S был остановлен финскими властями после того, как 25 декабря был отключен подводный электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Танкер, зарегистрированный на Островах Кука и перевозящий нефть из России в Египет, был замечен во время инцидента, когда проходил над кабелем.

По словам осведомленных источников FT, этот "старый танкер является частью теневого флота России и находится в центре внимания финского расследования". Также проверяется, не перерезал ли Eagle S три кабеля связи в Финском заливе.

Теневой флот – это группа старых и часто плохо обслуживаемых кораблей, используемых Россией для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Издание отмечает, что вопрос собственности Eagle S остается «туманным», ведь, похоже, это судно принадлежит дубайской компании.

Рискам, составляющим суда российского теневого флота, необходимо противодействовать, — написал президент Финляндии Александер Стубб в соцсети X после состоявшейся 26 декабря встречи с руководителями служб безопасности.

Обрыв подводного кабеля между Финляндией и Эстонией: что известно

25 декабря компания Fingrid, управляющая финскими электросетями, заявила об отсутствии электрического тока из-за неисправности подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Финская полиция заявила, что ведет расследование по причастности иностранного судна к повреждению подводного электрокабеля.

Медиа также писали, что по данным компании MarineTraffic, отслеживающей движение судов, грузовое судно под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2 в среду находилось над кабелем Estlink 2 в 12.26 по местному времени, когда компаниями Elering и Fingrid была зафиксирована неисправность.

По данным Marine Traffic, Xin Xin Tian 2 покинул российский Санкт-Петербург во вторник и направляется в Порт-Саид в Египте.

25 декабря вечером Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один компании CITIC Telecom.

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