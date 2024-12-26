В Финляндии подозревают танкер теневого флота РФ в обрыве подводной линии электропередач

Власти Финляндии проводят проверку нефтяного танкера Eagle S, являющегося частью теневого флота России, на предмет повреждения подводного кабеля в Финском заливе.

В Финляндии подозревают танкер теневого флота РФ в диверсии

Eagle S был остановлен финскими властями после того, как 25 декабря был отключен подводный электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Танкер, зарегистрированный на Островах Кука и перевозящий нефть из России в Египет, был замечен во время инцидента, когда проходил над кабелем. Поделиться

По словам осведомленных источников FT, этот "старый танкер является частью теневого флота России и находится в центре внимания финского расследования". Также проверяется, не перерезал ли Eagle S три кабеля связи в Финском заливе.

Теневой флот – это группа старых и часто плохо обслуживаемых кораблей, используемых Россией для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Издание отмечает, что вопрос собственности Eagle S остается «туманным», ведь, похоже, это судно принадлежит дубайской компании.

Рискам, составляющим суда российского теневого флота, необходимо противодействовать, — написал президент Финляндии Александер Стубб в соцсети X после состоявшейся 26 декабря встречи с руководителями служб безопасности.

Sain katsauksen Suomenlahden kaapelirikkoon poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäeltä, Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotilta ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselta. Viranomaisemme ovat selvittäneet tapahtumia yhteistyössä tehokkaasti.



Seurasimme tilannetta… pic.twitter.com/jdubVRQ85Q — Alexander Stubb (@alexstubb) December 26, 2024

Обрыв подводного кабеля между Финляндией и Эстонией: что известно

25 декабря компания Fingrid, управляющая финскими электросетями, заявила об отсутствии электрического тока из-за неисправности подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Финская полиция заявила, что ведет расследование по причастности иностранного судна к повреждению подводного электрокабеля.

Медиа также писали, что по данным компании MarineTraffic, отслеживающей движение судов, грузовое судно под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2 в среду находилось над кабелем Estlink 2 в 12.26 по местному времени, когда компаниями Elering и Fingrid была зафиксирована неисправность.

По данным Marine Traffic, Xin Xin Tian 2 покинул российский Санкт-Петербург во вторник и направляется в Порт-Саид в Египте. Поделиться

25 декабря вечером Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один компании CITIC Telecom.