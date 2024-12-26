У Фінляндії підозрюють танкер тіньового флоту РФ в обриві підводної лінії електропередач

Влада Фінляндії проводить перевірку нафтового танкера Eagle S, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет пошкодження підводного кабелю у Фінській затоці.

У Фінляндії підозрюють танкер тіньового флоту РФ у диверсії

Eagle S був зупинений фінською владою після того, як 25 грудня був відключений підводний електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.

Танкер, зареєстрований на Островах Кука і який перевозить нафту з Росії до Єгипту, був помічений під час інциденту, коли проходив над кабелем. Поширити

За словами обізнаних джерел FT, цей «старий танкер є частиною тіньового флоту Росії і перебуває в центрі уваги фінського розслідування». Також перевіряється, чи не перерізав Eagle S три кабелі зв'язку в Фінській затоці.

Тіньовий флот — це група старих і часто погано обслуговуваних кораблів, які використовуються Росією для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти.

Видання зазначає, що питання власності Eagle S залишається «туманним», адже схоже, це судно належить дубайській компанії. Спроби зв'язатися з власником не були успішними.

Ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту, необхідно протидіяти, — написав президент Фінляндії Александер Стубб у соцмережі X після зустрічі з керівниками служб безпеки, що відбулася 26 грудня.

Sain katsauksen Suomenlahden kaapelirikkoon poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäeltä, Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotilta ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselta. Viranomaisemme ovat selvittäneet tapahtumia yhteistyössä tehokkaasti.



Seurasimme tilannetta… pic.twitter.com/jdubVRQ85Q — Alexander Stubb (@alexstubb) December 26, 2024

Обрив підводного кабелю між Фінляндією та Естонією: що відомо

25 грудня компанія Fingrid, що управляє фінськими електромережами, заявила про відсутність електричного струму через несправність підводного кабелю Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію.

Фінська поліція заявила, що веде розслідування щодо причетності іноземного судна до пошкодження підводного електрокабелю.

Медіа також писали, що за даними компанії MarineTraffic, яка відстежує рух суден, вантажне судно під прапором Гонконгу Xin Xin Tian 2 у середу перебувало над кабелем Estlink 2 о 12:26 за місцевим часом, коли компаніями Elering та Fingrid була зафіксована несправність.

За даними Marine Traffic, Xin Xin Tian 2 залишив російський Санкт-Петербург у вівторок і прямує до Порт-Саїду в Єгипті. Поширити

25 грудня ввечері Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) отримав інформацію про пошкодження трьох підводних кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один — компанії CITIC Telecom.