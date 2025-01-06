Байден планирует нанести новый санкционный удар по танкерам РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Байден планирует нанести новый санкционный удар по танкерам РФ

Байден планирует нанести новый санкционный удар по танкерам РФ
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Источник:  Reuters

США готовят новый пакет санкций против России, направленный на сокращение доходов, используемых для ведения войны против Украины. В этот раз ограничения будут касаться танкеров, перевозящих российскую нефть.

Главные тезисы

  • Администрация президента Джо Байдена планирует ввести новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть по превышающей лимит цене.
  • Санкции направлены на сокращение финансовых возможностей России для ведения войны, запрещение перевозки нефти по цене выше установленного лимита и ограничению торговли нефтью.
  • Российская Федерация использует 'теневой флот' для обхода санкций, что ставит под угрозу безопасность и может вызвать риски разливов нефти.
  • Байден стремится усилить поддержку Украины и заключить новый пакет санкций для вступления на пост президента известного позиционного Дональда Трампа.
  • Администрация обсуждает включение ограничений для танкеров и лиц, нарушающих ценовые лимиты при торговле нефтью с РФ, что указывает на решительный мемеджмент в обеспечении безопасности и исполнении ограничений.

Что известно о новых санкциях против танкеров, перевозящих нефть РФ

Администрация президента Джо Байдена намерена ввести санкции против танкеров, транспортирующих российскую нефть по цене, превышающей установленный Западом лимит в 60 долларов за баррель.

Россия использует так называемый "теневой флот" из стареющих судов, чтобы обойти ограничения. Эксперты отмечают, что эти суда менее безопасны и несут риски разливов нефти.

США уже наложили санкции на десятки таких судов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Общая цель — сократить финансовые возможности России для ведения войны.

Из-за санкций Россия переориентировала продажи нефти в Китай и Индию, которые готовы покупать российское сырье даже по цене выше установленного лимита.

Администрация Байдена стремится усилить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января. Остается непонятно, как новая администрация будет относиться к санкциям против России, учитывая частые заявления Трампа о высокой стоимости поддержки Украины.

Новый пакет санкций, по словам источников, может включать:

  • Ограничения против танкеров, нарушающих ценовой предел;

  • Санкции против лиц, причастных к незаконным схемам торговли нефтью по ценам, превышающим установленный предел.

Это будет большой пакет, — отметил один из источников.

Байден решил рискнуть ради Украины

Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель, заявили в Белом доме.

Администрация Джо Байдена утверждает, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.

Согласно последним данным, координацию Пентагона в вопросе поставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

К слову, 13 декабря Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Это официально подтвердил на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

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