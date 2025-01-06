Байден планирует нанести новый санкционный удар по танкерам РФ

США готовят новый пакет санкций против России, направленный на сокращение доходов, используемых для ведения войны против Украины. В этот раз ограничения будут касаться танкеров, перевозящих российскую нефть.

Что известно о новых санкциях против танкеров, перевозящих нефть РФ

Администрация президента Джо Байдена намерена ввести санкции против танкеров, транспортирующих российскую нефть по цене, превышающей установленный Западом лимит в 60 долларов за баррель.

Россия использует так называемый "теневой флот" из стареющих судов, чтобы обойти ограничения. Эксперты отмечают, что эти суда менее безопасны и несут риски разливов нефти. Поделиться

США уже наложили санкции на десятки таких судов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Общая цель — сократить финансовые возможности России для ведения войны.

Из-за санкций Россия переориентировала продажи нефти в Китай и Индию, которые готовы покупать российское сырье даже по цене выше установленного лимита.

Администрация Байдена стремится усилить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января. Остается непонятно, как новая администрация будет относиться к санкциям против России, учитывая частые заявления Трампа о высокой стоимости поддержки Украины.

Новый пакет санкций, по словам источников, может включать:

Ограничения против танкеров, нарушающих ценовой предел;

Санкции против лиц, причастных к незаконным схемам торговли нефтью по ценам, превышающим установленный предел.

Это будет большой пакет, — отметил один из источников. Поделиться

Байден решил рискнуть ради Украины

Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель, заявили в Белом доме. Поделиться

Администрация Джо Байдена утверждает, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.

Согласно последним данным, координацию Пентагона в вопросе поставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

К слову, 13 декабря Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Это официально подтвердил на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.