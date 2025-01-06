США готовят новый пакет санкций против России, направленный на сокращение доходов, используемых для ведения войны против Украины. В этот раз ограничения будут касаться танкеров, перевозящих российскую нефть.
Главные тезисы
- Администрация президента Джо Байдена планирует ввести новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть по превышающей лимит цене.
- Санкции направлены на сокращение финансовых возможностей России для ведения войны, запрещение перевозки нефти по цене выше установленного лимита и ограничению торговли нефтью.
- Российская Федерация использует 'теневой флот' для обхода санкций, что ставит под угрозу безопасность и может вызвать риски разливов нефти.
- Байден стремится усилить поддержку Украины и заключить новый пакет санкций для вступления на пост президента известного позиционного Дональда Трампа.
- Администрация обсуждает включение ограничений для танкеров и лиц, нарушающих ценовые лимиты при торговле нефтью с РФ, что указывает на решительный мемеджмент в обеспечении безопасности и исполнении ограничений.
Что известно о новых санкциях против танкеров, перевозящих нефть РФ
Администрация президента Джо Байдена намерена ввести санкции против танкеров, транспортирующих российскую нефть по цене, превышающей установленный Западом лимит в 60 долларов за баррель.
США уже наложили санкции на десятки таких судов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Общая цель — сократить финансовые возможности России для ведения войны.
Из-за санкций Россия переориентировала продажи нефти в Китай и Индию, которые готовы покупать российское сырье даже по цене выше установленного лимита.
Администрация Байдена стремится усилить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января. Остается непонятно, как новая администрация будет относиться к санкциям против России, учитывая частые заявления Трампа о высокой стоимости поддержки Украины.
Новый пакет санкций, по словам источников, может включать:
Ограничения против танкеров, нарушающих ценовой предел;
Санкции против лиц, причастных к незаконным схемам торговли нефтью по ценам, превышающим установленный предел.
Байден решил рискнуть ради Украины
Администрация Джо Байдена утверждает, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.
Согласно последним данным, координацию Пентагона в вопросе поставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
К слову, 13 декабря Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Это официально подтвердил на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
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