Байден готовит свой последний пакет военной помощи Украине — что известно

Последняя военная помощь администрации Байдена для Украины

По словам инсайдеров в Белом доме, объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Пока не удалось узнать точную стоимость пакета, несмотря на это, доподлинно известно, что в этот раз он будет "значительным".

Анонимные источники утверждают, что Джо Байден не планирует потратить на него все оставшиеся 4 миллиарда долларов у его администрации в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.

По предварительным данным, должно остаться более 2 млрд долл., которыми сможет распорядиться команда Дональда Трампа.

Пока в Белом доме эту информацию официально не подтверждали.

Что известно о предыдущем пакете помощи для Украины

Как уже упоминалось ранее, 30 декабря официальный Вашингтон объявил о пакете оборонной помощи Украине в объеме почти 2,5 млрд долларов.

Речь шла о предоставлении Вооруженным силам Украины оружия и оборудования из запасов Минобороны США на сумму 1,25 млрд дол.

Кроме того, было разрешено размещение заказов на новое оружие в объеме 1,22 млрд долл. в рамках Инициативы по помощи Украине (USAI).

Что важно понимать, в целом с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США в Украине составляет 66 миллиардов долларов.

К слову, недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует продлить поддержку Украины, однако пока не раскрыл все детали.