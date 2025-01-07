Байден готовит свой последний пакет военной помощи Украине — что известно

Согласно данным журналистов, уже 9 января американский лидер Джо Байден намерен объявить свой финальный пакет военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Указанный пакет будет "значительным", как утверждают анонимные источники.
- Последняя военная помощь Украине от администрации Байдена будет объявлена во время заседания Контактной группы по обороне Украины.
- Общий объем военной помощи США Украине с начала вторжения России в 2022 году составил 66 миллиардов долларов.
Последняя военная помощь администрации Байдена для Украины
По словам инсайдеров в Белом доме, объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".
Пока не удалось узнать точную стоимость пакета, несмотря на это, доподлинно известно, что в этот раз он будет "значительным".
Анонимные источники утверждают, что Джо Байден не планирует потратить на него все оставшиеся 4 миллиарда долларов у его администрации в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.
По предварительным данным, должно остаться более 2 млрд долл., которыми сможет распорядиться команда Дональда Трампа.
Пока в Белом доме эту информацию официально не подтверждали.
Что известно о предыдущем пакете помощи для Украины
Как уже упоминалось ранее, 30 декабря официальный Вашингтон объявил о пакете оборонной помощи Украине в объеме почти 2,5 млрд долларов.
Речь шла о предоставлении Вооруженным силам Украины оружия и оборудования из запасов Минобороны США на сумму 1,25 млрд дол.
Кроме того, было разрешено размещение заказов на новое оружие в объеме 1,22 млрд долл. в рамках Инициативы по помощи Украине (USAI).
Что важно понимать, в целом с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США в Украине составляет 66 миллиардов долларов.
К слову, недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует продлить поддержку Украины, однако пока не раскрыл все детали.
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