У Путина серьезные проблемы. Байден обратился к Украине и Конгрессу

Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин сталкивается с растущим количеством масштабных проблем, поэтому Украина и США должны воспользоваться его слабостью.

Байден призвал Конгресс бороться за победу Украины

Глава Белого дома обратил внимание на то, что в Конгрессе есть значительное количество демократов и республиканцев, которые не позволят Трампу остановить помощь Украине.

Я знаю, на холме (Капитолийском — ред.) есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Дональдом Трампом — ред.), если тот решит прекратить финансирование Украины. Джо Байден Президент США

По словам американского лидера, российский диктатор находится "в плохой форме", поскольку захватническая война против Украины стала для него крайне изнурительной.

Кроме того, мощное экономическое давление союзников Киева на РФ также сыграло немаловажную роль.

На этом фоне Байден призвал Украину, США и всех партнеров не дать Владимиру Путину шанса на передышку и восстановление.

У Путина сейчас экономические проблемы, серьезные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны, — заявил действующий президент США. Поделиться

Кроме того Джо Байден добавил, что делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над врагом.

Что Трамп говорил о помощи США для Украины

Следует отметить, что заявления будущего американского президента крайне парадоксальны.

К примеру, еще в июне 2024 года он публично критиковал масштабы поддержки Украины, при этом перектурив факты.

Более того, политик добавил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу этот вопрос. Дональд Трамп Будущий президент США

Несмотря на это, после своей победы на выборах он неожиданно заявил, что не бросит Украину на произвол судьбы.