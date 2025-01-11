У Путина серьезные проблемы. Байден обратился к Украине и Конгрессу
Категория
Политика
Дата публикации

У Путина серьезные проблемы. Байден обратился к Украине и Конгрессу

Байден
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин сталкивается с растущим количеством масштабных проблем, поэтому Украина и США должны воспользоваться его слабостью.

Главные тезисы

  • Байден рассказал о серьезных проблемах, которые не может решить Путин.
  • Президент США призвал Конгресс не допустить прекращения финансирования Украины и продолжать поддерживать страну в борьбе за независимость.
  • Несмотря на парадоксальные заявления, Трамп после победы на выборах неожиданно заявил о намерениях поддержать Украину.

Байден призвал Конгресс бороться за победу Украины

Глава Белого дома обратил внимание на то, что в Конгрессе есть значительное количество демократов и республиканцев, которые не позволят Трампу остановить помощь Украине.

Я знаю, на холме (Капитолийском — ред.) есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Дональдом Трампом — ред.), если тот решит прекратить финансирование Украины.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

По словам американского лидера, российский диктатор находится "в плохой форме", поскольку захватническая война против Украины стала для него крайне изнурительной.

Кроме того, мощное экономическое давление союзников Киева на РФ также сыграло немаловажную роль.

На этом фоне Байден призвал Украину, США и всех партнеров не дать Владимиру Путину шанса на передышку и восстановление.

У Путина сейчас экономические проблемы, серьезные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны, — заявил действующий президент США.

Кроме того Джо Байден добавил, что делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над врагом.

Что Трамп говорил о помощи США для Украины

Следует отметить, что заявления будущего американского президента крайне парадоксальны.

К примеру, еще в июне 2024 года он публично критиковал масштабы поддержки Украины, при этом перектурив факты.

Более того, политик добавил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу этот вопрос.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

Несмотря на это, после своей победы на выборах он неожиданно заявил, что не бросит Украину на произвол судьбы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная стратегия. Как Байден обхитрил Путина ради Украины
Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден планирует нанести новый санкционный удар по танкерам РФ
Байден планирует нанести новый санкционный удар по танкерам РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден готовит свой последний пакет военной помощи Украине — что известно
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?