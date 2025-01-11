Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Новое воздушное нападение на мирные украинские города и села оказалось для страны-агрессорки России абсолютно безрезультативным, ведь ни один из 74 дронов не долетел до своей цели.

Главные тезисы

  • Украинские силы ПВО успешно защитили мирное население во время новой воздушной атаки России.
  • По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
  • Еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 10 января.

Армия РФ запустила 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-х ударных БПЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате падения сбитых российских дронов в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

Кроме того, указано, что 27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака дронов на Россию 11 января — что известно

Российское Министерство обороны утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов:

  • тридцать один БпЛА уничтожен над акваторией Черного моря,

  • по шестнадцать БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края,

  • четырнадцать — над акваторией Азовского моря,

  • четыре — над территорией Белгородской области,

  • два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и Курской области.

Что интересно, о ракетной атаке Минобороны РФ никоим образом пока не упоминает.

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