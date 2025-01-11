Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ

Новое воздушное нападение на мирные украинские города и села оказалось для страны-агрессорки России абсолютно безрезультативным, ведь ни один из 74 дронов не долетел до своей цели.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 10 января.

Армия РФ запустила 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-х ударных БПЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. Поделиться

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате падения сбитых российских дронов в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

Кроме того, указано, что 27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака дронов на Россию 11 января — что известно

Российское Министерство обороны утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов:

тридцать один БпЛА уничтожен над акваторией Черного моря,

по шестнадцать БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края,

четырнадцать — над акваторией Азовского моря,

четыре — над территорией Белгородской области,

два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и Курской области.

Что интересно, о ракетной атаке Минобороны РФ никоим образом пока не упоминает.