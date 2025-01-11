Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ

Новое воздушное нападение на мирные украинские города и села оказалось для страны-агрессорки России абсолютно безрезультативным, ведь ни один из 74 дронов не долетел до своей цели.
Главные тезисы
- Украинские силы ПВО успешно защитили мирное население во время новой воздушной атаки России.
- По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
- Еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 10 января.
Армия РФ запустила 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате падения сбитых российских дронов в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.
Кроме того, указано, что 27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Атака дронов на Россию 11 января — что известно
Российское Министерство обороны утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов:
тридцать один БпЛА уничтожен над акваторией Черного моря,
по шестнадцать БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края,
четырнадцать — над акваторией Азовского моря,
четыре — над территорией Белгородской области,
два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и Курской области.
Что интересно, о ракетной атаке Минобороны РФ никоим образом пока не упоминает.
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