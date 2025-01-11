Десятки дронов и ракет атаковали оккупированный Крым и Россию — видео

Как сообщают оппозиционные российские телеграмм-каналы, ночью 11 января ударные беспилотники и ракеты атаковали оккупированный Крым, а также Краснодарский край России.

Новая "бавовна" в России 11 января — что известно

По словам местных жителей, происходит воздушное нападение на Новороссийск (Краснодарского края РФ — ред.).

Также гражданские заметили ударные дроны и ракеты над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ (в Керченском проливе — ред.).

Согласно последним данным, идет боевая работа над акваторией Черного моря.

Вместе с тем, о беспилотниках сообщают жители Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой области. О якобы работе ПВО заявили и власти Анапы (центр Анапского городского округа Краснодарского края России — ред.). Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что Анапа и Новороссийск находятся в 40 километрах друг от друга.

Что важно понимать, Новороссийск — ключевой вражеский торговый порт на Черном море, кроме того, туда передислоцировалась большая часть российского Черноморского флота.

Также известно, что в районе Анапы выходит в море газопровод "Турецкий поток".

Как новую атаку комментирует Минобороны РФ

Вражеское оборонное ведомство утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов:

тридцать один БпЛА уничтожен над акваторией Черного моря,

по шестнадцать БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края,

четырнадцать — над акваторией Азовского моря,

четыре — над территорией Белгородской области,

два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и Курской области.

Что интересно, о ракетной атаке Минобороны РФ никоим образом пока не упоминает.