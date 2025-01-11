Десятки дронов и ракет атаковали оккупированный Крым и Россию — видео

Как сообщают оппозиционные российские телеграмм-каналы, ночью 11 января ударные беспилотники и ракеты атаковали оккупированный Крым, а также Краснодарский край России.
Главные тезисы
- Местные жители рассказывают о воздушном нападении на Новороссийск и другие города.
- Минобороны РФ заявило о перехвате и якобы уничтожении 85 украинских беспилотников.
- Атака произошла в районе ключевого вражеского торгового порта на Черном море и газопровода “Турецкий поток”.
Новая "бавовна" в России 11 января — что известно
По словам местных жителей, происходит воздушное нападение на Новороссийск (Краснодарского края РФ — ред.).
Также гражданские заметили ударные дроны и ракеты над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ (в Керченском проливе — ред.).
Согласно последним данным, идет боевая работа над акваторией Черного моря.
Журналисты обращают внимание на то, что Анапа и Новороссийск находятся в 40 километрах друг от друга.
Что важно понимать, Новороссийск — ключевой вражеский торговый порт на Черном море, кроме того, туда передислоцировалась большая часть российского Черноморского флота.
Также известно, что в районе Анапы выходит в море газопровод "Турецкий поток".
Как новую атаку комментирует Минобороны РФ
Вражеское оборонное ведомство утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов:
тридцать один БпЛА уничтожен над акваторией Черного моря,
по шестнадцать БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края,
четырнадцать — над акваторией Азовского моря,
четыре — над территорией Белгородской области,
два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и Курской области.
Что интересно, о ракетной атаке Минобороны РФ никоим образом пока не упоминает.
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