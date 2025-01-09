РФ принудительно призвала на срочную службу около 300 человек на ВТО Украины

С 1 октября по 31 декабря 2024 года российские оккупационные власти провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей

Россия принуждает жителей оккупированных территорий к службе в армии

Как сообщает ГУР, за этот период на срочную службу было принудительно призвано около 300 человек. Враг заставляет украинцев в возрасте до 60 лет становиться на так называемый "военный учет".

В случае отказа россияне угрожают увольнением с работы и последующими ограничениями по трудоустройству.

Кроме срочной службы, оккупационная администрация пытается привлечь местных жителей в контрактную службу в вооруженных силах Российской Федерации. К примеру, в Луганской области обещают выплату 2,5 млн рублей за подписание контракта.

Украинская разведка отмечает, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, запрещающего мобилизацию жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта. Принудительная мобилизация нарушает базовые права человека. Поделиться

Что известно о новых мобилизационных схемах россиян

Как отмечает разведка Британии, списание долгов станет частью расширенной программы "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". Льготы распространятся на кредиты до 10 миллионов рублей (около 94 400 долларов), а также могут касаться жен контрактников.

По данным "Медиазоны", с октября 2022 года россияне подали 411 тысяч заявок на погашение ипотеки и личных кредитов.

Разведка отмечает, что эти финансовые стимулы направлены на привлечение новых контрактников для компенсации потерь русской армии.

По оценкам британской разведки, в настоящее время количество погибших и раненых среди российских военных достигло 760 тысяч человек, а средний уровень потерь в ноябре 2024 года составил 1523 человека в день.

Эти меры также призваны избежать новой волны мобилизации, которая, по мнению российских властей, снижает общественную поддержку войны и провоцирует массовую эмиграцию.