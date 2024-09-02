Мужчина или женщина с военным опытом – это всегда очень ценно, потому что нужно учить людей, как делать взрывчатку, как правильно налаживать связь с Киевом, как готовить акции, которые можно осуществить против врага на наших территориях. Так что когда мы связались с "Гонтой", это был действительно подарок, - отмечает офицер ГУР.