Сотни людей в оккупации сейчас служат Украине — разведчик ГУР с позывным "Ольстер"
Категория
Украина
Дата публикации

Сотни людей в оккупации сейчас служат Украине — разведчик ГУР с позывным "Ольстер"

ГУР
Украинские партизаны
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По словам офицера Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Ольстер" в интервью журналистке Дженни Клочко, украинская разведка имеет постоянную связь с представителями движения сопротивления на оккупированных Россией территориях.

Главные тезисы

  • Украинская разведка поддерживает связь с украинскими партизанами на оккупированных территориях, организуя их деятельность в пользу страны.
  • Партизаны выполняют разнообразные задания, от обучения до боевых операций, для действий против оккупантов и защиты Украины.
  • Главное управление разведки активно взаимодействует с партизанами, координируя их действия на оккупированных территориях.
  • Украинские партизаны принимают участие в создании сети с целью эффективного противостояния оккупантам и защиты страны.
  • Желающие помочь Украине на оккупированных территориях могут обратиться через чатбот по ссылке: https://t.me/Stopvoyna_bot

Что известно о деятельности партизанского движения на оккупированных Россией украинских территориях

"Ольстер" привел пример истории одного из представителей подпольного освободительного движения на оккупированных Россией территориях.

Мужчина или женщина с военным опытом – это всегда очень ценно, потому что нужно учить людей, как делать взрывчатку, как правильно налаживать связь с Киевом, как готовить акции, которые можно осуществить против врага на наших территориях. Так что когда мы связались с "Гонтой", это был действительно подарок, - отмечает офицер ГУР.

Он подчеркнул, что "Гонта" находится в безопасности и продолжает выполнять боевые задания в пользу Украины.

ГУР взаимодействует с партизанами на оккупированных территориях
Украинские партизаны на оккупированных Россией территориях

Что известно об украинских партизанах на оккупированных территориях

У них есть какая-то работа, есть семьи, но даже семья не знает, что по вечерам отец живет другой жизнью. Наши операции - это не о приближении к российским позициям, уничтожении всех окупантов артиллерией и присвоении трофейного оборудования, - объясняет "Ольстер".

По его словам, речь идет о человеческом интеллекте в условиях необходимости создания сети, способной эффективно противостоять ФСБ - производить взрывы на железной дороге, уничтожать предателей в городах и т.д.

Каждый, кто желает присоединиться к помощи Украины на оккупированных территориях, может обращаться через чатбот по ссылке: https://t.me/Stopvoyna_bot.

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