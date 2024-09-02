По словам офицера Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Ольстер" в интервью журналистке Дженни Клочко, украинская разведка имеет постоянную связь с представителями движения сопротивления на оккупированных Россией территориях.
Главные тезисы
- Украинская разведка поддерживает связь с украинскими партизанами на оккупированных территориях, организуя их деятельность в пользу страны.
- Партизаны выполняют разнообразные задания, от обучения до боевых операций, для действий против оккупантов и защиты Украины.
- Главное управление разведки активно взаимодействует с партизанами, координируя их действия на оккупированных территориях.
- Украинские партизаны принимают участие в создании сети с целью эффективного противостояния оккупантам и защиты страны.
- Желающие помочь Украине на оккупированных территориях могут обратиться через чатбот по ссылке: https://t.me/Stopvoyna_bot
Что известно о деятельности партизанского движения на оккупированных Россией украинских территориях
"Ольстер" привел пример истории одного из представителей подпольного освободительного движения на оккупированных Россией территориях.
Он подчеркнул, что "Гонта" находится в безопасности и продолжает выполнять боевые задания в пользу Украины.
Что известно об украинских партизанах на оккупированных территориях
По его словам, речь идет о человеческом интеллекте в условиях необходимости создания сети, способной эффективно противостоять ФСБ - производить взрывы на железной дороге, уничтожать предателей в городах и т.д.
Каждый, кто желает присоединиться к помощи Украины на оккупированных территориях, может обращаться через чатбот по ссылке: https://t.me/Stopvoyna_bot.
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