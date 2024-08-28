Партизанския сеть в России. ЛСР описал принцип ее работы

На территории страны-агрессорки России по состоянию на сегодняшний день действуют тысячи партизан. Их количество постоянно растет. Об этом рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем".

Партизанское движение в России набирает обороты

По словам “Цезаря”, по состоянию на сегодняшний день наиболее многочисленная и эффективная — структура сопротивления Легиона "Свобода России".

Кроме того, на территории страны-агрессорки также активно функционируют независимые партизанские сети.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" обращает внимание на то, что также есть россияне, которые не являются партизанами, но сотрудничают с российскими добровольческими силами, воюющими на стороне Украины.

Как отмечает “Цезарь”, среди них — представители силового аппарата России, административного корпуса. В общей сложности речь идет о тысячах партизан в РФ.

Есть независимые партизанские сети, есть структура сопротивления Легиона "Свобода России" — наиболее многочисленная и эффективная. Есть люди, которые не входят в число партизан, но активно сотрудничают с нами, предоставляют нашим разведывательным силам важную информацию об администрации врага, его военной инфраструктуре, передвижении его воинских частей, — рассказывает “Цезарь”. Поделиться

Что важно понимать, количество партизанов постоянно растет.

Кроме того, они устраивают все более мощные диверсии и наносят путинскому режиму действительно колоссальный ущерб.

В ЛСР назвали одну из своих главных целей

Как заявил "Цезарь" в интервью Online.UA, ключевая задача Легиона "Свобода России" — не ждать смерти Путина, а уничтожить режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

Он также озвучил свою версию того, почему сошел с ума нелегитимный президент РФ, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.

По словам Цезаря, цели Легиона не только военные — после полного вывода российских войск со всей территории Украины, они планируют привлечь российских военных преступников к ответственности и свергнуть путинский режим.