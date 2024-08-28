Партизанския сеть в России. ЛСР описал принцип ее работы

На территории страны-агрессорки России по состоянию на сегодняшний день действуют тысячи партизан. Их количество постоянно растет. Об этом рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем".
Главные тезисы
- В России тысячи партизан выполняют диверсионные операции.
- Структура сопротивления Легиона "Свобода России" является наиболее многочисленной и эффективной в стране-агрессорке.
- Независимые партизанские сети также активно работают на территории РФ.
Партизанское движение в России набирает обороты
По словам “Цезаря”, по состоянию на сегодняшний день наиболее многочисленная и эффективная — структура сопротивления Легиона "Свобода России".
Кроме того, на территории страны-агрессорки также активно функционируют независимые партизанские сети.
Заместитель командира Легиона "Свобода России" обращает внимание на то, что также есть россияне, которые не являются партизанами, но сотрудничают с российскими добровольческими силами, воюющими на стороне Украины.
Как отмечает “Цезарь”, среди них — представители силового аппарата России, административного корпуса. В общей сложности речь идет о тысячах партизан в РФ.
Что важно понимать, количество партизанов постоянно растет.
Кроме того, они устраивают все более мощные диверсии и наносят путинскому режиму действительно колоссальный ущерб.
В ЛСР назвали одну из своих главных целей
Как заявил "Цезарь" в интервью Online.UA, ключевая задача Легиона "Свобода России" — не ждать смерти Путина, а уничтожить режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.
Он также озвучил свою версию того, почему сошел с ума нелегитимный президент РФ, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.
По словам Цезаря, цели Легиона не только военные — после полного вывода российских войск со всей территории Украины, они планируют привлечь российских военных преступников к ответственности и свергнуть путинский режим.
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