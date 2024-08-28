Партизанския сеть в России. ЛСР описал принцип ее работы
Категория
Мир
Дата публикации

Партизанския сеть в России. ЛСР описал принцип ее работы

ЛСР
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Источник:  24 канал

На территории страны-агрессорки России по состоянию на сегодняшний день действуют тысячи партизан. Их количество постоянно растет. Об этом рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем".

Главные тезисы

  • В России тысячи партизан выполняют диверсионные операции.
  • Структура сопротивления Легиона "Свобода России" является наиболее многочисленной и эффективной в стране-агрессорке.
  • Независимые партизанские сети также активно работают на территории РФ.

Партизанское движение в России набирает обороты

По словам “Цезаря”, по состоянию на сегодняшний день наиболее многочисленная и эффективная — структура сопротивления Легиона "Свобода России".

Кроме того, на территории страны-агрессорки также активно функционируют независимые партизанские сети.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" обращает внимание на то, что также есть россияне, которые не являются партизанами, но сотрудничают с российскими добровольческими силами, воюющими на стороне Украины.

Как отмечает “Цезарь”, среди них — представители силового аппарата России, административного корпуса. В общей сложности речь идет о тысячах партизан в РФ.

Есть независимые партизанские сети, есть структура сопротивления Легиона "Свобода России" — наиболее многочисленная и эффективная. Есть люди, которые не входят в число партизан, но активно сотрудничают с нами, предоставляют нашим разведывательным силам важную информацию об администрации врага, его военной инфраструктуре, передвижении его воинских частей, — рассказывает “Цезарь”.

Что важно понимать, количество партизанов постоянно растет.

Кроме того, они устраивают все более мощные диверсии и наносят путинскому режиму действительно колоссальный ущерб.

В ЛСР назвали одну из своих главных целей

Как заявил "Цезарь" в интервью Online.UA, ключевая задача Легиона "Свобода России" — не ждать смерти Путина, а уничтожить режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

Он также озвучил свою версию того, почему сошел с ума нелегитимный президент РФ, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.

По словам Цезаря, цели Легиона не только военные — после полного вывода российских войск со всей территории Украины, они планируют привлечь российских военных преступников к ответственности и свергнуть путинский режим.

Мы несем буквально иные ценности. Мы хотим принести свободу народам России, сделать так, чтобы российский человек и, скажем так, представители других народов России все они были хозяевами на своей земле.

"Цезарь"

"Цезарь"

Заместитель командира легиона "Свобода России"

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