ФСБ создало фейковые сайты РДК и ЛСР

По информации российского издания "Медуза", ФСБ и российский браузер "Яндекс" создали фейковые копии сайтов добровольческих батальонов на стороне Украины легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".
Главные тезисы
- ФСБ и Яндекс создали фейковые копии сайтов добровольческих батальонов РДК и ЛСР с целью выявления россиян, желающих присоединиться к ним.
- Фейковые сайты имели форму для сбора данных о пользователях, но не содержали реквизитов для пожертвований, нарушая конфиденциальность пользователей.
- Отличия между фейковыми и реальными сайтами заключались в букве в домене.
- Фейковые сайты ФСБ и Яндекса остаются недоступными в настоящее время, но кэшированные версии по-прежнему находятся на первых позициях поисковой выдачи Яндекса.
- Эксперты утверждают, что реклама фейковых сайтов, возможно, связана с российскими силовиками, вызывая волну недоверия к Яндексу и обвинения в сотрудничестве с ФСБ.
Что известно о создании ФСБ фейковых копий сайтов РДК и ЛСР
Эти сайты демонстрировались вверху выдачи "Яндекса", однако их не выдавало во время поисковой выдачи Google.
Журналисты издания подчеркивают, что с помощью этих сайтов ФСБ пыталось выявить россиян, желающих присоединиться к РДК и ЛСР.
Айтишники РФ уверены, что "Яндекс" намеренно рекламирует фейковые сайты, которые могут быть связаны с российскими силовиками, а также обвинили компанию в сотрудничестве с ФСБ.
В настоящее время фейковые сайты недоступны, однако кэшированные версии все еще находятся на первой строчке выдачи "Яндекса".
Добровольцы, воюющие в составе ВСУ, подтвердили, что это не их сайты.
Чем отличаются фейковые сайты от реальных сайтов РДК и ЛСР
Разница между фейковыми сайтами ФСБ и оригинальными платформами добровольческих батальонов заключалась в одной букве в домене.
Это типичный прием фишинговой атаки (как правило, ее применяют мошенники, чтобы украсть деньги или данные человека).
Как отметил один из айтишников, в отличие от настоящих, на них не были указаны реквизиты для пожертвований. Оба сайта имели форму для сбора данных - о полу, возрасте, контактах и местонахождении респондента. Предполагалось, что пользователь может сам послать информацию через эти формы.
Однако нельзя точно сказать, кто именно создал или поддерживает эти сайты.
Фейковый сайт "Свободы России" был зарегистрирован в декабре 2023-го, а РДК – в августе того же года. При регистрации доменов все данные были скрыты.
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