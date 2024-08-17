ФСБ создало фейковые сайты РДК и ЛСР

По информации российского издания "Медуза", ФСБ и российский браузер "Яндекс" создали фейковые копии сайтов добровольческих батальонов на стороне Украины легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".

Что известно о создании ФСБ фейковых копий сайтов РДК и ЛСР

Эти сайты демонстрировались вверху выдачи "Яндекса", однако их не выдавало во время поисковой выдачи Google.

Журналисты издания подчеркивают, что с помощью этих сайтов ФСБ пыталось выявить россиян, желающих присоединиться к РДК и ЛСР.

Айтишники РФ уверены, что "Яндекс" намеренно рекламирует фейковые сайты, которые могут быть связаны с российскими силовиками, а также обвинили компанию в сотрудничестве с ФСБ.

"Русский добровольческий корпус"

В настоящее время фейковые сайты недоступны, однако кэшированные версии все еще находятся на первой строчке выдачи "Яндекса".

Добровольцы, воюющие в составе ВСУ, подтвердили, что это не их сайты.

Чем отличаются фейковые сайты от реальных сайтов РДК и ЛСР

Разница между фейковыми сайтами ФСБ и оригинальными платформами добровольческих батальонов заключалась в одной букве в домене.

Это типичный прием фишинговой атаки (как правило, ее применяют мошенники, чтобы украсть деньги или данные человека).

Как отметил один из айтишников, в отличие от настоящих, на них не были указаны реквизиты для пожертвований. Оба сайта имели форму для сбора данных - о полу, возрасте, контактах и местонахождении респондента. Предполагалось, что пользователь может сам послать информацию через эти формы.

Однако нельзя точно сказать, кто именно создал или поддерживает эти сайты.

Фейковый сайт "Свободы России" был зарегистрирован в декабре 2023-го, а РДК – в августе того же года. При регистрации доменов все данные были скрыты.