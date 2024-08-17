ФСБ створило фейкові сайти РДК та ЛСР

За інформацією російського видання “Медуза”, ФСБ та російський браузер "Яндекс" створили фейкові копії сайтів добровольчих батальйонів на боці України легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу".

Що відомо про створення ФСБ фейкових копій сайтів РДК і ЛСР

Зазначається, що ці сайти демонструвались вгорі видачі "Яндекса", однак їх не видавало під час пошукової видачі Google.

Журналісти видання підкреслюють, що за допомогою цих сайтів ФСБ намагалось виявити росіян, які мають бажання приєднатись до РДК і ЛСР.

Айтішники РФ упевнені, що "Яндекс" навмисне рекламує фейкові сайти, які можуть бути пов'язані з російськими силовиками, а також звинуватили компанію у співпраці з ФСБ.

“Російський добровольчий корпус”

Наразі фейкові сайти недоступні, проте кешовані версії все ще перебувають на першому рядку видачі "Яндекса".

Добровольці, які воюють у складі ЗСУ, підтвердили, що це не їхні сайти.

Чим відрізняються фейкові сайти від реальних сайтів РДК та ЛСР

Різниця між фейковими сайтами ФСБ та оригінальними платформами добровольчих батальйонів полягала у одній літері в домені.

Це типовий прийом фішингової атаки (як правило, її застосовують шахраї, щоб вкрасти гроші або дані людини).

Як зазначив один з айтішників, на відміну від справжніх, на них не були вказані реквізити для пожертв. Натомість обидва сайти мали форму для збору даних - про стать, вік, контакти та місцезнаходження респондента. Передбачалося, що користувач може сам надіслати інформацію через ці форми.

Однак не можна з точністю сказати, хто саме створив або підтримує ці сайти.

Фейковий сайт "Свободы России" був зареєстрований у грудні 2023-го, а РДК - у серпні того ж року. Під час реєстрації доменів усі дані було приховано.