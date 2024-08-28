Партизанські мережі у Росії. ЛСР описав принципи їхньої роботи

На території країни-агресорки Росії станом на сьогодні діють тисячі партизанів. Їхня кількість постійно зростає. Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".
Головні тези:
- У Росії тисячі партизанів виконують диверсійні операції.
- Структура спротиву Легіону “Свобода Росії” є найбільш численною та ефективною в країні-агресорці.
- Незалежні партизанські мережі також активно функціонують на території РФ.
Партизанських рух у Росії набирає обертів
За словами “Цезаря”, станом на сьогодні найбільш багаточисельна та ефективна — структура спротиву Легіону "Свобода Росії".
Окрім того, на території країни-агресорки також активно функціонують незалежні партизанські мережі.
Заступник командира Легіону "Свобода Росії" звертає увагу на те, що також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють з російськими добровольчими силами, що воюють на боці України.
Як зазначає “Цезар”, серед них — представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу. Загалом йдеться про тисячі партизанів у РФ.
Що важливо розуміти, кількість партизан постійно зростає.
Окрім того, вони влаштовують дедалі потужніші диверсії та завдають путінському режиму справді колосальних збитків.
У ЛСР назвали одну зі своїх головних цілей
Як заявив “Цезар” в інтерв’ю Online.UA, ключове завдання Легіону “Свобода Росії” — не чекати смерті Путіна, а знищити режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.
Він також озвучив свою версію того, чому збожеволів нелегітимний президент РФ, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.
За словами “Цезаря”, цілі Легіону не лише військові — після повного виведення російських військ з усієї території України, вони планують притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності та повалити путінський режим.
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