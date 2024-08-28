Партизанські мережі у Росії. ЛСР описав принципи їхньої роботи
Категорія
Світ
Дата публікації

Партизанські мережі у Росії. ЛСР описав принципи їхньої роботи

ЛСР
Джерело:  24 канал

На території країни-агресорки Росії станом на сьогодні діють тисячі партизанів. Їхня кількість постійно зростає. Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

Головні тези:

  • У Росії тисячі партизанів виконують диверсійні операції.
  • Структура спротиву Легіону “Свобода Росії” є найбільш численною та ефективною в країні-агресорці.
  • Незалежні партизанські мережі також активно функціонують на території РФ.

Партизанських рух у Росії набирає обертів

За словами “Цезаря”, станом на сьогодні найбільш багаточисельна та ефективна — структура спротиву Легіону "Свобода Росії".

Окрім того, на території країни-агресорки також активно функціонують незалежні партизанські мережі.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" звертає увагу на те, що також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють з російськими добровольчими силами, що воюють на боці України.

Як зазначає “Цезар”, серед них — представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу. Загалом йдеться про тисячі партизанів у РФ.

Є незалежні партизанські мережі, є структура спротиву легіону "Свобода Росії" — найбільш численна та ефективна. Є люди, які не входять у число партизан, але активно співпрацюють з нами, надають нашим розвідувальним силам важливу інформацію про адміністрацію ворога, його військову інфраструктуру, пересування його військових частин, — розповідає “Цезар”.

Що важливо розуміти, кількість партизан постійно зростає.

Окрім того, вони влаштовують дедалі потужніші диверсії та завдають путінському режиму справді колосальних збитків.

У ЛСР назвали одну зі своїх головних цілей

Як заявив “Цезар” в інтерв’ю Online.UA, ключове завдання Легіону “Свобода Росії” — не чекати смерті Путіна, а знищити режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.

Він також озвучив свою версію того, чому збожеволів нелегітимний президент РФ, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

За словами “Цезаря”, цілі Легіону не лише військові — після повного виведення російських військ з усієї території України, вони планують притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності та повалити путінський режим.

Ми несемо буквально інші цінності. Ми хочемо принести свободу народам Росії, зробити так, щоб російська людина і, скажімо так, представники інших народів Росії, всі вони були господарями на своїй землі.

“Цезар”

“Цезар”

Заступник командира легіону "Свобода Росії"

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