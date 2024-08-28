Партизанські мережі у Росії. ЛСР описав принципи їхньої роботи

На території країни-агресорки Росії станом на сьогодні діють тисячі партизанів. Їхня кількість постійно зростає. Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

Партизанських рух у Росії набирає обертів

За словами “Цезаря”, станом на сьогодні найбільш багаточисельна та ефективна — структура спротиву Легіону "Свобода Росії".

Окрім того, на території країни-агресорки також активно функціонують незалежні партизанські мережі.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" звертає увагу на те, що також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють з російськими добровольчими силами, що воюють на боці України.

Як зазначає “Цезар”, серед них — представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу. Загалом йдеться про тисячі партизанів у РФ.

Є незалежні партизанські мережі, є структура спротиву легіону "Свобода Росії" — найбільш численна та ефективна. Є люди, які не входять у число партизан, але активно співпрацюють з нами, надають нашим розвідувальним силам важливу інформацію про адміністрацію ворога, його військову інфраструктуру, пересування його військових частин, — розповідає “Цезар”. Поширити

Що важливо розуміти, кількість партизан постійно зростає.

Окрім того, вони влаштовують дедалі потужніші диверсії та завдають путінському режиму справді колосальних збитків.

У ЛСР назвали одну зі своїх головних цілей

Як заявив “Цезар” в інтерв’ю Online.UA, ключове завдання Легіону “Свобода Росії” — не чекати смерті Путіна, а знищити режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.

Він також озвучив свою версію того, чому збожеволів нелегітимний президент РФ, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

За словами “Цезаря”, цілі Легіону не лише військові — після повного виведення російських військ з усієї території України, вони планують притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності та повалити путінський режим.