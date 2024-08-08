ГРУ РФ распространяет дезинформацию о «партизанском движении в Украине»
Категория
Украина
Дата публикации

ГРУ РФ распространяет дезинформацию о «партизанском движении в Украине»

дезинформация
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Источник:  Укринформ

Главное разведывательное управление России проводит информационную операцию, направленную на попытки выдать заказные диверсии за деятельность “партизанского движения в Украине”.

Главные тезисы

  • ГРУ РФ проводит информационную операцию по распространению дезинформации о партизанском движении в Украине с целью дестабилизации обстановки.
  • Российские спецслужбы используют блоггеров за рубежом для публикации негативного нарратива об украинских военнослужащих и мобилизации.
  • Главное разведывательное управление РФ пытается найти исполнителей для диверсий через колцентры и соцсети.

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию о «партизанском движении в Украине»

Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Есть случаи расклеивания листовок с призывом зарабатывать деньги за поджог авто. Есть также случаи по граффити — надписи против мобилизации. Эта вся кампания монтируется в антимобилизационную кампанию, которую ведет Российская Федерация, в том числе Главное разведывательное управление РФ. Кроме того, ведется работа по попытке выдать это за подпольную деятельность.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Коваленко объяснил, что россияне выкристаллизовали отдельную группу «ухилянтов», которые, по их нарративу, действуют в Украине. Распространяется нарратив, в частности, с помощью блоггеров, которые сейчас находятся за границей, но освещают так называемые «преступления против украинцев, совершаемых сотрудниками ТЦК».

Они пытаются выдать это (так называемую «деятельность ухилянтов» — ред.) за существование отдельного движения против мобилизации, и, мол, это движение набирает обороты, формируется едва ли не партизанское движение в Украине. Дальше будет какая-нибудь символика предложена. То есть это расписанная операция. Наши спецслужбы владеют этой информацией.

Коваленко также отметил, что ГРУ РФ пытается находить исполнителей для поджога автомобилей военнослужащих не только через Телеграмм, но и через колцентры, которые работают с украинских номеров, которые звонят по телефону украинцам и распространяют дезинформацию.

По его словам, россияне делают ставку на лиц, имеющих финансовые нужды, а также на молодежь, склонных к «легким деньгам».

Глава ЦПИ отметил, что россияне предлагают до 2 тыс долл., однако исполнители не получают средств. Он отметил, что, с одной стороны, россияне обманывают поджигателей, не выплачивая денежные средства, с другой — украинские правоохранительные органы быстро задерживают злоумышленников. Коваленко подчеркнул, что расчет в криптовалюте за поджоги также не пройдет, поскольку криптогаманцы можно отследить.

Если эти люди сами не понимают, что они совершают зло, мы должны создать в обществе такую атмосферу, такое отношение к ним, чтобы им было гораздо труднее соглашаться на подобную деятельность.

Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине

1 августа российские пропагандисты запустили дезинформацию о массовом женском призыве в Украине.

TG-канал "Блокнот Пропагандиста" распространил фотографии женщин в военной форме на военном учебном полигоне и дополнил следующим комментарием:

На украинских полигонах начата массовая подготовка женщин к военным действиям. Зеленский врал, когда говорил, что женщин на фронте не будет. Впрочем, как обычно.

ЦПИ опроверг этот фейк российской пропаганды.

На самом деле указанные фотографии опубликованы в статье под заголовком "Бучанские ведьмы" — женщины, которые держат небо над Киевщиной украинского местного издания "Моя Киевщина", и касаются женского добровольческого формирования территориальной общины.

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