ГРУ РФ поширює дезінформацію щодо «партизанського руху в Україні»

Російські спецслужби поширюють дезінформацію щодо «партизанського руху в Україні»

Росія продовжує дестабілізацію обстановки в Україні.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Є випадки розклеювання листівок із закликом заробляти гроші за підпал авто. Є також випадки з графіті — написи проти мобілізації. Ця вся кампанія вмонтовується в антимобілізаційну кампанію, яку веде Російська Федерація, зокрема Головне розвідувальне управління РФ. Окрім того, ведеться робота по спробі видати все це за підпільну діяльність. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Коваленко пояснив, що росіяни викристалізували окрему групу «ухилянтів», які, за їхнім наративом, діють в Україні. Розповсюджується наратив, зокрема, за допомогою блогерів, які наразі перебувають за кордоном, але висвітлюють так звані «злочини проти українців, що здійснюються співробітниками ТЦК».

Вони намагаються видати це (так звану «діяльність ухилянтів» — ред.) за існування окремого руху проти мобілізації, і, мовляв, що цей рух набирає обертів, що формується ледь не партизанський рух в Україні. Далі буде якась символіка запропонована. Тобто це розписана операція. Наші спецслужби володіють цією інформації.

Коваленко також зазначив, що ГРУ РФ намагається знаходити виконавців для підпалу автомобілів військовослужбовців не тільки через Телеграм, а й через колцентри, які працюють з українських номерів, які телефонують українцям і розповсюджують дезінформацію.

За його словами, росіяни роблять ставку на осіб, які мають фінансові потреби, а також на молодь, схильних до «легких грошей».

Голова ЦПД зауважив, що росіяни пропонують до 2 тис дол, однак виконавці не отримують коштів. Він зазначив, що, з одного боку, росіяни дурять підпалювачів, не виплачуючи кошти, з іншого — українські правоохоронні органи швидко затримують зловмисників. Коваленко підкреслив, що розрахунок у криптовалюті за підпали також не пройде, оскільки криптогаманці можна відстежити.

Якщо ці люди самі не розуміють, що вони роблять зло, ми маємо створити в суспільстві таку атмосферу, таке ставлення до них, щоб їм було набагато важче погоджуватися на подібну діяльність. Поширити

Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок в Україні

1 серпня російські пропагандисти запустили дезінформацію щодо масового жіночого призову в Україні.

TG-канал "Блокнот Пропагандиста" поширив фотографії жінок у військовій формі на військовому навчальному полігоні, та доповнив наступним коментарем:

На українських полігонах розпочато масову підготовку жінок до військових дій. Зеленський брехав, коли говорив, що жінок на фронті не буде. Втім, як завжди.

ЦПД спростував цей фейк російської пропаганди.