За словами офіцера Головного управління розвідки Міноборони України із позивним "Ольстер" в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко, українська розвідка має постійний зв'язок з представниками руху опору на окупованих Росією територіях.
Головні тези:
- Українська розвідка має постійний зв'язок з представниками партизанського руху на окупованих територіях.
- Українські партизани на окупованих Росією територіях виконують бойові завдання на користь України.
- Діяльність партизанів полягає у створенні мережі, здатної ефективно протистояти окупантам та вчиняти дії на користь України.
- Організація можлива через чатбот, де кожен, хто бажає долучитись до допомоги Україні, може звертатись.
- Українські партизани мають різні ролі від навчання людей до ведення операцій проти ворога, діяльність необхідна для захисту країни.
Що відомо про діяльність партизанського руху на окупованих Росією українських територіях
"Ольстер" навів приклад історії одного з представників підпільного визвольного руху на окупованих Росією територіях.
Він підкреслив, що наразі “Гонта” перебуває у безпеці та продовжує виконувати бойові завдання на користь України.
Що відомо про українських партизанів на окупованих територіях
За його словами, мова йде про людський інтелект в умовах необхідності створення мережі, здатної ефективно протистояти ФСБ - вчиняти вибухи на залізниці, нищити зрадників у містах тощо.
Тож кожен, хто бажає долучитись до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатись через чатбот за посиланням: https://t.me/Stopvoyna_bot.
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