Сотні людей в окупації нині служать Україні ― розвідник ГУР із позивним "Ольстер"
Категорія
Україна
Дата публікації

Сотні людей в окупації нині служать Україні ― розвідник ГУР із позивним "Ольстер"

ГУР
Українські партизани

За словами офіцера Головного управління розвідки Міноборони України із позивним "Ольстер" в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко, українська розвідка має постійний зв'язок з представниками руху опору на окупованих Росією територіях. 

Головні тези:

  • Українська розвідка має постійний зв'язок з представниками партизанського руху на окупованих територіях.
  • Українські партизани на окупованих Росією територіях виконують бойові завдання на користь України.
  • Діяльність партизанів полягає у створенні мережі, здатної ефективно протистояти окупантам та вчиняти дії на користь України.
  • Організація можлива через чатбот, де кожен, хто бажає долучитись до допомоги Україні, може звертатись.
  • Українські партизани мають різні ролі від навчання людей до ведення операцій проти ворога, діяльність необхідна для захисту країни.

Що відомо про діяльність партизанського руху на окупованих Росією українських територіях

"Ольстер" навів приклад історії одного з представників підпільного визвольного руху на окупованих Росією територіях.

Чоловік чи жінка з військовим досвідом - це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв’язок з Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв’язалися з "Гонтою", це був справді подарунок, - зазначає офіцер ГУР.

Він підкреслив, що наразі “Гонта” перебуває у безпеці та продовжує виконувати бойові завдання на користь України.

ГУР взаємодіє з партизанами на окупованих територіях
Українські партизани на окупованих Росією територіях

Що відомо про українських партизанів на окупованих територіях

Вони мають якусь роботу, мають сім’ї, але навіть сім’я не знає, що вечорами батько живе іншим життям. Наші операції - це не про наближення до російських позицій, знищення всіх окупантів артилерією і привласнення трофейного обладнання, - пояснює “Ольстер”.

За його словами, мова йде про людський інтелект в умовах необхідності створення мережі, здатної ефективно протистояти ФСБ - вчиняти вибухи на залізниці, нищити зрадників у містах тощо.

Тож кожен, хто бажає долучитись до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатись через чатбот за посиланням: https://t.me/Stopvoyna_bot.

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