Чоловік чи жінка з військовим досвідом - це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв’язок з Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв’язалися з "Гонтою", це був справді подарунок, - зазначає офіцер ГУР.