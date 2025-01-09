РФ примусово призвала на строкову службу близько 300 осіб на ТОТ України

З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року російська окупаційна влада провела примусовий призов на строкову службу серед жителів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

Росія примушує жителів окупованих територій до служби в армії

Як повідомляє ГУР, за цей період на строкову службу було примусово призвано близько 300 осіб. Ворог змушує українців віком до 60 років ставати на так званий "військовий облік".

У разі відмови росіяни погрожують звільненням з роботи та подальшими обмеженнями у працевлаштуванні.

Окрім строкової служби, окупаційна адміністрація намагається залучити місцевих жителів до контрактної служби у збройних силах Російської Федерації. Наприклад, у Луганській області обіцяють виплату 2,5 млн рублів за підписання контракту.

Українська розвідка наголошує, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє мобілізацію жителів окупованих територій до армії країни-окупанта. Примусова мобілізація також порушує базові права людини. Поширити

Що відомо про нові мобілізаційні схеми росіян

Як зазначає розвідка Британії, списання боргів стане частиною розширеної програми "Канікули з погашення кредитів для російських військовослужбовців". Пільги поширюватимуться на кредити до 10 мільйонів рублів (близько 94 400 доларів), а також можуть стосуватися дружин контрактників.

За даними "Медіазони", з жовтня 2022 року росіяни подали 411 тисяч заявок на погашення іпотеки та особистих кредитів.

Розвідка зазначає, що ці фінансові стимули спрямовані на залучення нових контрактників для компенсації втрат російської армії.

За оцінками британської розвідки, наразі кількість загиблих і поранених серед російських військових досягла 760 тисяч осіб, а середній рівень втрат у листопаді 2024 року становив 1523 особи на день.

Ці заходи також покликані уникнути нової хвилі мобілізації, яка, на думку російської влади, знижує суспільну підтримку війни та провокує масову еміграцію.