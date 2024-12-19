Росія втратила у війні проти України понад 98 тис мобілізованих

Російські війська зазнали значних втрат серед мобілізованих солдатів під час війни проти України. Згідно з даними української розвідки, кількість загиблих мобілізованих перевищує 98 641 особу станом на 31 жовтня 2024 року.
Головні тези:
- За даними української розвідки, загибло понад 98 тис. мобілізованих солдатів РФ проти України.
- Найбільші втрати серед угруповань військ РФ: Центр, Запад, Восток, Юг, Дніпр, Запоріжжя, Сєвєр.
- У листопаді 2024 року Росія мала рекордні втрати внаслідок активних наступальних дій.
- Прогнозується, що середньодобові втрати РФ можуть залишатися понад 1 000 осіб у грудні 2024 року.
- Середня щоденна втрата російських військових у листопаді склала третій рекорд за поспіль місяць.
Які найбільші втрати серед угруповань військ РФ
Як повідомляє українська розвідка, найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:
"Центр" — 21 710 осіб;
"Запад" — 20 155 осіб;
"Восток" — 16 770 осіб;
"Юг" — 16 465 осіб;
"Днєпр" — 10 449 осіб;
Угруповання в Запорізькій області — 10 120 осіб;
"Сєвєр" — 2972 особи.
Українська розвідка підкреслює, що ця статистика враховує лише мобілізованих солдатів і не включає втрати серед контрактників, строковиків, найманців, а також інших регулярних формувань армії агресора.
Ці дані свідчать про значні людські втрати РФ у різних угрупованнях військ, зокрема в тих, що діють на сході та півдні України.
Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії
За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.
Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.
Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.
Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.
Зокрема, 28 листопада було зафіксовано новий максимум — 2 030 втрат за один день, вперше перевищивши позначку у 2 000 осіб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-