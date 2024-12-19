Росія втратила у війні проти України понад 98 тис мобілізованих

Російські війська зазнали значних втрат серед мобілізованих солдатів під час війни проти України. Згідно з даними української розвідки, кількість загиблих мобілізованих перевищує 98 641 особу станом на 31 жовтня 2024 року.

Які найбільші втрати серед угруповань військ РФ

Як повідомляє українська розвідка, найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:

" Центр" — 21 710 осіб;

"Запад" — 20 155 осіб;

"Восток" — 16 770 осіб;

"Юг" — 16 465 осіб;

"Днєпр" — 10 449 осіб;

Угруповання в Запорізькій області — 10 120 осіб;

"Сєвєр" — 2972 особи.

Українська розвідка підкреслює, що ця статистика враховує лише мобілізованих солдатів і не включає втрати серед контрактників, строковиків, найманців, а також інших регулярних формувань армії агресора.

Ці дані свідчать про значні людські втрати РФ у різних угрупованнях військ, зокрема в тих, що діють на сході та півдні України.

Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії

За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.

Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.

Цей високий рівень втрат, імовірно, є наслідком активізації російських наступальних дій. Росія намагається чинити тиск на українські позиції, проводячи атаки на кількох напрямках, зокрема біля Курська, Куп’янська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, — зазначають у Міноборони Великобританії. Поширити

Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.

Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.