Россия потеряла в войне против Украины более 98 тыс мобилизованных

Российские войска понесли значительные потери среди мобилизованных солдат во время войны против Украины. Согласно данным украинской разведки, количество погибших мобилизованных превышает 98 641 человека по состоянию на 31 октября 2024 года.

Какие наибольшие потери среди группировок войск РФ

Как сообщает украинская разведка, наибольшие потери среди мобилизованных понесли:

" Центр" — 21 710 человек;

"Запад" — 20 155 человек;

"Восток" — 16 770 человек;

"Юг" — 16 465 человек;

"Днепр" — 10 449 человек;

Группировка в Запорожской области — 10 120 человек;

"Север" — 2972 человека.

Украинская разведка подчеркивает, что эта статистика учитывает только мобилизованных солдат и не включает в себя потери среди контрактников, срочников, наемников, а также других регулярных формирований армии агрессора.

Эти данные свидетельствуют о значительных человеческих потерях РФ в различных группировках войск, в том числе в действующих на востоке и юге Украины.

Британская разведка объяснила рекордные потери в российской армии

По данным британской разведки, ноябрь 2024 стал самым дорогим месяцем войны для России.

Согласно отчету Генштаба Украины, потери составили 45 680 человек. Для сравнения, в октябре этот показатель составил 41 980. Таким образом, ноябрь стал пятым месяцем подряд рост потерь среди российских военных.

Этот высокий уровень потерь, вероятно, является результатом активизации русских наступательных действий. Россия пытается оказывать давление на украинские позиции, проводя атаки на нескольких направлениях, в том числе возле Курска, Купянска, Торецкая, Покровская и Великой Новоселки, отмечают в Минобороны Великобритании. Поделиться

Аналитики прогнозируют, что среднесуточные потери России могут остаться на уровне более 1 000 человек в декабре 2024 года, несмотря на зимние погодные условия из-за продолжения интенсивных пехотных операций.

Согласно сведениям Генштаба Украины, средний ежедневный уровень потерь в ноябре составил 1 523 человека, что является третьим месяцем подряд с рекордно высокими показателями.