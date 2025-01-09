КНДР потеряла уже 4 тыс солдат во время войны против Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

КНДР потеряла уже 4 тыс солдат во время войны против Украины — Зеленский

КНДР потеряла уже 4 тыс солдат во время войны против Украины — Зеленский
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Источник:  Интерфакс-Украина

На 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на авиабазе "Рамштайн" в Германии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, составляют 4 тыс человек. Это включая раненых и погибших.

Потери военных КНДР, которые воюют против Украины, продолжают расти

Путин не просто продолжает вкладывать ресурсы в агрессию. Он удваивает эти инвестиции. Для продолжения войны он даже начал нанимать солдат из Северной Кореи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что Северная Корея использует эту войну в качестве площадки для изучения современных методов ведения боевых действий. В то же время, по словам президента, власти КНДР не ценят жизнь своих военных.

На сегодняшний день они потеряли 4 тысячи человек, — подчеркнул Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании.

Солдаты КНДР стали для России расходным материалом

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.

Мы также имеем сообщение о том, что северокорейские солдаты покончат с собой, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен, — заявил Джон Кирби.

По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".

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