КНДР втратила вже 4 тис солдатів під час війни проти України — Зеленський

На 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, становлять 4 тис осіб. Це включно з пораненими й загиблими.
Втрати військових КНДР, які воюють проти України продовжують зростати
Володимир Зеленський зазначив, що Північна Корея використовує цю війну як майданчик для вивчення сучасних методів ведення бойових дій. Водночас за словами президента, влада КНДР не цінує життя своїх військових.
Солдати КНДР стали для Росії розхідним матеріалом
З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, російський та північнокорейський диктатори — Володимир Путін та Кім Чен Ин — розглядають солдатів КНДР як "розхідний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".
Кірбі звертає увагу на те, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.
За його словами, попри всі речі, які російські військові дають цим військовим — "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", — Джон Кірбі плекає надію, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".
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