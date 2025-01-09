КНДР втратила вже 4 тис солдатів під час війни проти України — Зеленський

На 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, становлять 4 тис осіб. Це включно з пораненими й загиблими.

Втрати військових КНДР, які воюють проти України продовжують зростати

Путін не просто продовжує вкладати ресурси в агресію. Він подвоює ці інвестиції. Для продовження війни він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що Північна Корея використовує цю війну як майданчик для вивчення сучасних методів ведення бойових дій. Водночас за словами президента, влада КНДР не цінує життя своїх військових.

На сьогодні вони втратили 4 тисячі осіб, — підкреслив Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні. Поширити

Солдати КНДР стали для Росії розхідним матеріалом

З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, російський та північнокорейський диктатори — Володимир Путін та Кім Чен Ин — розглядають солдатів КНДР як "розхідний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".

Кірбі звертає увагу на те, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.

Ми також маємо повідомлення про те, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським силам, ймовірно, через страх репресій проти їхніх сімей у Північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон, — заявив Джон Кірбі. Поширити

За його словами, попри всі речі, які російські військові дають цим військовим — "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", — Джон Кірбі плекає надію, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".