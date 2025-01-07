Бійці ССО ліквідували групу солдатів КНДР у Курській області — фото

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували 13 військових із Північної Кореї в Курській області. Серед знищених міг бути офіцер.
Головні тези:
- Бійці ССО ліквідували групу солдатів КНДР у Курській області, відомості про яких були оприлюднені
- Знайдені предмети у ліквідованих військових свідчать про можливість присутності офіцера серед них
- Представник Білого дому Джон Кірбі висловив занепокоєння щодо ставлення влади Росії та Північної Кореї до солдатів КНДР
- Солдати КНДР стали для Росії розхідним матеріалом згідно з Джоном Кірбі, хоча отримують від російських військових допомогу
- Виявлені речі, а також виконані дії військових свідчать про складні та напружені військові відносини у регіоні
ССО "задвохсотили" групу військових КНДР у Курській області
Як зазначається, під час виконання спеціальних завдань бійці ССО вступили у стрілецький бій, у ході якого знищили п’ятьох військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).
Ще вісьмох противників було ліквідовано за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Після завершення бою бійці ССО провели огляд тіл та особистих речей північнокорейських військових. У одного з ліквідованих було виявлено:
Автомат з коліматорним прицілом,
Китайсько-російську радіостанцію "Азарт",
Детектор дронів,
Посвідчення, яке відрізнялося від стандартного військового квитка.
Знайдені речі можуть свідчити про те, що цей військовослужбовець був офіцером.
Солдати КНДР стали для Росії розхідним матеріалом
З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, російський та північнокорейський диктатори — Володимир Путін та Кім Чен Ин — розглядають солдатів КНДР як "розхідний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".
Кірбі звертає увагу на те, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.
За його словами, попри всі речі, які російські військові дають цим військовим — "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", — Джон Кірбі плекає надію, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".
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