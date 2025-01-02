"Бойовий дух впав". Солдати КНДР зловживають алкоголем під час боїв на Курщині
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"Бойовий дух впав". Солдати КНДР зловживають алкоголем під час боїв на Курщині

ГУР
"Бойовий дух впав". Солдати КНДР зловживають алкоголем під час боїв на Курщині
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Росія продовжує використовувати підрозділи армії КНДР у бойових діях на території Курської області. У новорічну ніч серед північнокорейських солдатів було зафіксовано випадки зловживання алкоголем.

Головні тези:

  • Солдати КНДР на Курщині стикаються зі значними втратами та погіршенням морального стану через вплив російської пропаганди.
  • Російські командири використовують підрозділи армії КНДР для безнадійних атак на українську оборону, розглядаючи солдатів як розхідний матеріал.
  • Зловживання алкоголем серед північнокорейських військових свідчить про психологічні проблеми та стрес, з якими вони зіштовхуються в умовах бойових дій.
  • Відмова солдатів КНДР здаватися в полон українським силам може бути пов'язана зі страхом репресій у КНДР проти їхніх сімей.
  • Сучасна ситуація на Курщині вказує на складний психологічний стан солдатів КНДР та їх використання російськими військами у війні проти України.

Українська розвідка доповіла про ситуацію з армією КНДР на Курщині

За даними ГУР, солдати КНДР продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.

Щоб компенсувати втрати і посилити позиції, російські командири відправляють на передову нові групи північнокорейських військових. Напередодні і в перший день нового року солдатів КНДР перекинули до позицій поблизу населених пунктів:

  • Фанасіївка,

  • Уланок,

  • Черкаська Конопелька.

Командири нижчої ланки навмисно спотворюють дані у своїх донесеннях до вищого командування, приховуючи реальні масштаби втрат серед північнокорейських військових.

ГУР також зазначає, що моральний стан солдатів КНДР суттєво погіршився.

Вони постійно піддаються впливу російської пропаганди, яка наголошує на "великому значенні" участі армії КНДР у війні проти України. Разом із цим, на тлі зниження бойового духу, були зафіксовані випадки зловживання спиртними напоями навіть серед тих, хто бере участь у бойових діях.

Солдати КНДР стали для Росії розхідним матеріалом

З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, російський та північнокорейський диктатори — Володимир Путін та Кім Чен Ин — розглядають солдатів КНДР як "розхідний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".

Кірбі звертає увагу на те, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.

Ми також маємо повідомлення про те, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським силам, ймовірно, через страх репресій проти їхніх сімей у Північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон, — заявив Джон Кірбі.

За його словами, попри всі речі, які російські військові дають цим військовим — "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", — Джон Кірбі плекає надію, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".

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