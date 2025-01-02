"Боевой дух упал". Солдаты КНДР злоупотребляют алкоголем во время боев на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

"Боевой дух упал". Солдаты КНДР злоупотребляют алкоголем во время боев на Курщине

ГУР
"Боевой дух упал". Солдаты КНДР злоупотребляют алкоголем во время боев на Курщине
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Россия продолжает использовать подразделения армии КНДР в боевых действиях на территории Курской области. В новогоднюю ночь среди северокорейских солдат были зафиксированы случаи злоупотребления алкоголем.

Главные тезисы

  • Солдаты КНДР в Курщине сталкиваются со значительными потерями и ухудшением морального положения из-за влияния российской пропаганды.
  • Российские командиры используют подразделения армии КНДР для безнадежных атак на украинскую оборону, рассматривая солдат как расходящийся материал.
  • Злоупотребление алкоголем среди северокорейских военных свидетельствует о психологических проблемах и стрессе, с которыми они сталкиваются в условиях боевых действий.
  • Отказ солдат КНДР сдаваться в плен украинским силам может быть связан со страхом репрессий в КНДР против их семей.
  • Современная ситуация в Курщине указывает на сложное психологическое состояние солдат КНДР и их использование российскими войсками в войне против Украины.

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По данным ГУР, солдаты КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава.

Чтобы компенсировать потери и усилить позиции, российские командиры отправляют на передовую новые группы северокорейских военных.

  • Фанасеевка,

  • Уланок,

  • Черкасская Конопелька.

Командиры низшего звена намеренно уродуют данные в своих донесениях до высшего командования, скрывая реальные масштабы потерь среди северокорейских военных.

ГУР также отмечает, что моральное состояние солдат КНДР существенно ухудшилось.

Они постоянно подвергаются влиянию российской пропаганды, которая подчеркивает "большое значение" участия армии КНДР в войне против Украины. Вместе с этим, на фоне снижения боевого духа, были зафиксированы случаи злоупотребления спиртными напитками даже среди тех, кто участвует в боевых действиях.

Солдаты КНДР стали для России расходным материалом

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.

Мы также имеем сообщение о том, что северокорейские солдаты покончат с собой, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен, — заявил Джон Кирби.

По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".

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