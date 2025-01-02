Россия продолжает использовать подразделения армии КНДР в боевых действиях на территории Курской области. В новогоднюю ночь среди северокорейских солдат были зафиксированы случаи злоупотребления алкоголем.

Украинская разведка доложила о ситуации с армией КНДР в Курщине

По данным ГУР, солдаты КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава.

Чтобы компенсировать потери и усилить позиции, российские командиры отправляют на передовую новые группы северокорейских военных.

Фанасеевка,

Уланок,

Черкасская Конопелька.

Командиры низшего звена намеренно уродуют данные в своих донесениях до высшего командования, скрывая реальные масштабы потерь среди северокорейских военных.

ГУР также отмечает, что моральное состояние солдат КНДР существенно ухудшилось.

Они постоянно подвергаются влиянию российской пропаганды, которая подчеркивает "большое значение" участия армии КНДР в войне против Украины. Вместе с этим, на фоне снижения боевого духа, были зафиксированы случаи злоупотребления спиртными напитками даже среди тех, кто участвует в боевых действиях. Поделиться

Солдаты КНДР стали для России расходным материалом

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.

Мы также имеем сообщение о том, что северокорейские солдаты покончат с собой, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен, — заявил Джон Кирби. Поделиться

По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".