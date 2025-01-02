Россия продолжает использовать подразделения армии КНДР в боевых действиях на территории Курской области. В новогоднюю ночь среди северокорейских солдат были зафиксированы случаи злоупотребления алкоголем.
Главные тезисы
- Солдаты КНДР в Курщине сталкиваются со значительными потерями и ухудшением морального положения из-за влияния российской пропаганды.
- Российские командиры используют подразделения армии КНДР для безнадежных атак на украинскую оборону, рассматривая солдат как расходящийся материал.
- Злоупотребление алкоголем среди северокорейских военных свидетельствует о психологических проблемах и стрессе, с которыми они сталкиваются в условиях боевых действий.
- Отказ солдат КНДР сдаваться в плен украинским силам может быть связан со страхом репрессий в КНДР против их семей.
- Современная ситуация в Курщине указывает на сложное психологическое состояние солдат КНДР и их использование российскими войсками в войне против Украины.
Украинская разведка доложила о ситуации с армией КНДР в Курщине
По данным ГУР, солдаты КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава.
Чтобы компенсировать потери и усилить позиции, российские командиры отправляют на передовую новые группы северокорейских военных.
Фанасеевка,
Уланок,
Черкасская Конопелька.
Командиры низшего звена намеренно уродуют данные в своих донесениях до высшего командования, скрывая реальные масштабы потерь среди северокорейских военных.
ГУР также отмечает, что моральное состояние солдат КНДР существенно ухудшилось.
Солдаты КНДР стали для России расходным материалом
С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".
Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.
По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".
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