Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных из Северной Кореи в Курской области. Среди уничтоженных мог быть офицер.
Главные тезисы
- Бойцы ССО ликвидировали группу солдат КНДР в Курской области, сведения о которых были обнародованы
- Обнаруженные предметы у ликвидированных военных свидетельствуют о возможности присутствия офицера среди них
- Представитель Белого дома Джон Кирби выразил обеспокоенность по поводу отношения властей России и Северной Кореи к солдатам КНДР.
- Солдаты КНДР стали для России расходным материалом согласно Джону Кирби, хотя получают от российских военных помощь
- Выявленные вещи, а также выполненные действия военных свидетельствуют о сложных и напряженных военных отношениях в регионе
ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области
Как отмечается, во время выполнения специальных задач бойцы ССО вступили в стрелковое сражение, в ходе которого уничтожили пятерых военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
Еще восемь противников были ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
После завершения боя бойцы ССО провели осмотр тел и личных вещей северокорейских военных. У одного из ликвидированных было обнаружено:
Автомат с коллиматорным прицелом,
Китайско-российская радиостанция "Азарт",
Детектор дронов,
Удостоверение, отличавшееся от стандартного военного билета.
Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о том, что этот военнослужащий был офицером.
Солдаты КНДР стали для России расходным материалом
С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".
Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.
По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".
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