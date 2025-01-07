Бойцы ССО ликвидировали группу солдат КНДР в Курской области — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО ликвидировали группу солдат КНДР в Курской области — фото

ССО
Бойцы ССО ликвидировали группу солдат КНДР в Курской области — фото
Read in English
Читати українською

Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных из Северной Кореи в Курской области. Среди уничтоженных мог быть офицер.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО ликвидировали группу солдат КНДР в Курской области, сведения о которых были обнародованы
  • Обнаруженные предметы у ликвидированных военных свидетельствуют о возможности присутствия офицера среди них
  • Представитель Белого дома Джон Кирби выразил обеспокоенность по поводу отношения властей России и Северной Кореи к солдатам КНДР.
  • Солдаты КНДР стали для России расходным материалом согласно Джону Кирби, хотя получают от российских военных помощь
  • Выявленные вещи, а также выполненные действия военных свидетельствуют о сложных и напряженных военных отношениях в регионе

ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области

Как отмечается, во время выполнения специальных задач бойцы ССО вступили в стрелковое сражение, в ходе которого уничтожили пятерых военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Еще восемь противников были ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

После завершения боя бойцы ССО провели осмотр тел и личных вещей северокорейских военных. У одного из ликвидированных было обнаружено:

  • Автомат с коллиматорным прицелом,

  • Китайско-российская радиостанция "Азарт",

  • Детектор дронов,

  • Удостоверение, отличавшееся от стандартного военного билета.

Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о том, что этот военнослужащий был офицером.

Среди прочего, северокорейский военный имел при себе письмо обращения в партию, — добавляют в ССО.

Солдаты КНДР стали для России расходным материалом

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.

Мы также имеем сообщение о том, что северокорейские солдаты покончат с собой, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен, — заявил Джон Кирби.

По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Они сумасшедшие. Солдаты КНДР начали расстреливать российских оккупантов
солдаты КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ССО выбили войска РФ и КНДР из села на Курщине — видео
ССО
Бойцы ССО выбили войска РФ и КНДР из села на Курщине — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Боевой дух упал". Солдаты КНДР злоупотребляют алкоголем во время боев на Курщине
ГУР
"Боевой дух упал". Солдаты КНДР злоупотребляют алкоголем во время боев на Курщине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?