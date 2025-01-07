Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных из Северной Кореи в Курской области. Среди уничтоженных мог быть офицер.

ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области

Как отмечается, во время выполнения специальных задач бойцы ССО вступили в стрелковое сражение, в ходе которого уничтожили пятерых военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Еще восемь противников были ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

После завершения боя бойцы ССО провели осмотр тел и личных вещей северокорейских военных. У одного из ликвидированных было обнаружено:

Автомат с коллиматорным прицелом,

Китайско-российская радиостанция "Азарт",

Детектор дронов,

Удостоверение, отличавшееся от стандартного военного билета.

Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о том, что этот военнослужащий был офицером.

Среди прочего, северокорейский военный имел при себе письмо обращения в партию, — добавляют в ССО. Поделиться

Солдаты КНДР стали для России расходным материалом

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российский и северокорейский диктаторы — Владимир Путин и Ким Чен Ын — рассматривают солдат КНДР как "расходный материал" и отдают им приказы о "безнадежных атаках на украинскую оборону".

Кирби обращает внимание на то, что эти военные "зозомбированы" и настаивают на атаках даже тогда, когда понятно, что они тщетны.

Мы также имеем сообщение о том, что северокорейские солдаты покончат с собой, а не сдаются в плен украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против их семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен, — заявил Джон Кирби. Поделиться

По его словам, несмотря на все вещи, которые российские военные дают этим военным — "будь то винтовки, боеприпасы, артиллерию, рюкзаки, что бы они там ни делали", — Джон Кирби питает надежду, что они дают этим командирам большое количество мешков для трупов. , потому что "они точно пригодятся".