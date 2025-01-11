Десятки дронів і ракет атакували окупований Крим та Росію — відео

Як повідомляють опозиційні російські телеграм-канали, вночі 11 січня ударні безпілотники і ракети атакували окупований Крим, а також Краснодарський край Росії.
Головні тези:
- Місцеві мешканці розповідають про повітряний напад на Новоросійськ та інші міста.
- Міноборони РФ заявило про перехоплення та нібито знищення 85 українських безпілотників.
- Атака сталася в районі ключового ворожого торгового порту на Чорному морі та газопроводу “Турецький потік”.
Нова “бавовна” у Росії 11 січня — що відомо
За словами місцевих мешканців, відбувається повітряний напад на Новоросійськ (Краснодарського краю РФ — ред.).
Також цивільні помітили ударні дрони і ракети над Севастополем, Керчю, Таманню і портом Кавказ (в Керченській протоці — ред.).
Згідно з останніми даними, триває бойова робота над акваторією Чорного моря.
Журналісти звертають увагу на те, Анапа і Новоросійськ знаходяться за 40 кілометрів один від одного.
Що важливо розуміти, Новоросійськ — ключовий ворож торговий порт на Чорному морі, крім того, туди передислокувалася велика частина російського Чорноморського флоту.
Також відомо, що в районі Анапи виходить у море газопровід "Турецький потік".
Як нову атаку коментує Міноборони РФ
Вороже оборонне відомство стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 85 українських безпілотних літальних апаратів:
тридцять один БпЛА знищено над акваторією Чорного моря,
по шістнадцять БпЛА збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю,
чотирнадцять — над акваторією Азовського моря,
чотири — над територією Білгородської області,
два БпЛА перехоплені над територією Тамбівської області та Курської області.
Що цікаво, про ракетну атаку Міноборони РФ жодним чином поки не згадувало.
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