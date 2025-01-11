Десятки дронів і ракет атакували окупований Крим та Росію — відео

Як повідомляють опозиційні російські телеграм-канали, вночі 11 січня ударні безпілотники і ракети атакували окупований Крим, а також Краснодарський край Росії.

Нова “бавовна” у Росії 11 січня — що відомо

За словами місцевих мешканців, відбувається повітряний напад на Новоросійськ (Краснодарського краю РФ — ред.).

Також цивільні помітили ударні дрони і ракети над Севастополем, Керчю, Таманню і портом Кавказ (в Керченській протоці — ред.).

Згідно з останніми даними, триває бойова робота над акваторією Чорного моря.

Разом з тим, про безпілотники повідомляють жителі Воронезької, Курської, Саратовської, Липецької області. Про нібито роботу ППО заявила і влада Анапи (центр Анапського міського округу Краснодарського краю Росії — ред.). Поширити

Журналісти звертають увагу на те, Анапа і Новоросійськ знаходяться за 40 кілометрів один від одного.

Що важливо розуміти, Новоросійськ — ключовий ворож торговий порт на Чорному морі, крім того, туди передислокувалася велика частина російського Чорноморського флоту.

Також відомо, що в районі Анапи виходить у море газопровід "Турецький потік".

Як нову атаку коментує Міноборони РФ

Вороже оборонне відомство стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 85 українських безпілотних літальних апаратів:

тридцять один БпЛА знищено над акваторією Чорного моря,

по шістнадцять БпЛА збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю,

чотирнадцять — над акваторією Азовського моря,

чотири — над територією Білгородської області,

два БпЛА перехоплені над територією Тамбівської області та Курської області.

Що цікаво, про ракетну атаку Міноборони РФ жодним чином поки не згадувало.