Страна-агрессорка Россия спровоцировала новый публичный конфликт с Литвой. Спор вспыхнул на фоне переименования музея в Калининграде. В Кремле начали врать, что у литовцев есть "территориальные претензии".
Главные тезисы
- Лидер Литвы расценивает решение Москвы как попытку переписать историю.
- Мария Захарова пытается публично унизить Гитанаса Науседу, называв его "картонной дурилкой".
- Спикер Кремля оправдывает действия России, утверждая, что у Литвы есть "территориальные претензии".
Что известно о конфликте между Россией и Литвой
Лидеры Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение Москвы переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристионасу Донелайтису.
По его словам, это еще одна неприемлемая попытка переписать историю, подчеркнув, что Караляучиус никогда не станет Калининградом.
Как в России отреагировали на позицию Литвы
Скандальная российская дипломат Мария Захарова обозвала Гитанаса Науседу "очередной картонной дурилкой с влажными историческими фантазиями".
С заявлением по этому поводу уже выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Он повторил, что Литва является для Российской Федерации недружественной и враждебно настроенной страной:
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