Страна-агрессорка Россия спровоцировала новый публичный конфликт с Литвой. Спор вспыхнул на фоне переименования музея в Калининграде. В Кремле начали врать, что у литовцев есть "территориальные претензии".

Что известно о конфликте между Россией и Литвой

Лидеры Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение Москвы переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристионасу Донелайтису.

По его словам, это еще одна неприемлемая попытка переписать историю, подчеркнув, что Караляучиус никогда не станет Калининградом.

Несмотря на то, что древние жители Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, уже давно уехали, последние признаки литовской культуры там должны быть сохранены. Гитанос Науседа Президент Литвы

What comes next? The burning of books?



Russia's decision to rename a museum dedicated to Kristijonas Donelaitis, a classic of Lithuanian literature, is yet another unacceptable attempt at rewriting history.



Even though the old inhabitants of Lithuania Minor, now part of the… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2025

Как в России отреагировали на позицию Литвы

Скандальная российская дипломат Мария Захарова обозвала Гитанаса Науседу "очередной картонной дурилкой с влажными историческими фантазиями".

Современным литовским политикам рекомендую учить историю и позаботиться о соблюдении прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так заботятся о своей идентичности, от которой через несколько десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось, — цинично заявила приспешница Путина. Поделиться

С заявлением по этому поводу уже выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он повторил, что Литва является для Российской Федерации недружественной и враждебно настроенной страной: