Новое наступление ВСУ на Курщине — как его оценивают в США

Американский подполковник в отставке Джон Нагл обращает внимание на то, что любые успехи, которых Украина добьется на территории врага, не дадут Дональду Трампу право назвать эту войну проигранной.
Главные тезисы
- Действия ВСУ могут стать ударом по имиджу Путина и поднять боевой дух украинцев.
- У Украины есть шансы усилить свою позицию на переговорах благодаря наступлению на Курщине.
- Узнайте, что происходит на разных участках фронта.
Украина продолжает борьбу за независимость
По словам Джона Нагла, центр тяжести Украины — поддержка Штатов.
Он также обратил внимание на то, что успехи ВСУ на территории России могут поднять боевой дух и стать переломными в самый важный момент войны.
Свое мнение на этот счет также озвучил профессор военных исследований в Корнельском университете Дэвид Силби.
По мнению последнего, действия украинских воинов могут стать ударом по имиджу Путина как "сильного человека, защищающего Россию".
Дэвид Силби также прогнозирует, что шансы Украины на успех в Курской области выше, чем на хорошо укрепленном восточном фронте.
По словам Силби, в определенном смысле он рассматривает новое наступление ВСУ как первый залп в мирных переговорах, который позволит Украине усилить свою позицию.
Что известно о ситуации на фронте 9-10 января
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Армия РФ активно била по позициях ВСУ и населенных пунктах, нанесла 55 авиаударов, сбросив 76 КАБ.
Более того, враг совершил более 6 тысяч обстрелов, из них 200 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2408 дронов-камикадзе.
Также отмечено, что 9 января ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили 6 районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА армии РФ.
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