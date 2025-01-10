Новое наступление ВСУ на Курщине — как его оценивают в США

Американский подполковник в отставке Джон Нагл обращает внимание на то, что любые успехи, которых Украина добьется на территории врага, не дадут Дональду Трампу право назвать эту войну проигранной.

Украина продолжает борьбу за независимость

По словам Джона Нагла, центр тяжести Украины — поддержка Штатов.

Он также обратил внимание на то, что успехи ВСУ на территории России могут поднять боевой дух и стать переломными в самый важный момент войны.

Свое мнение на этот счет также озвучил профессор военных исследований в Корнельском университете Дэвид Силби.

По мнению последнего, действия украинских воинов могут стать ударом по имиджу Путина как "сильного человека, защищающего Россию".

Дэвид Силби также прогнозирует, что шансы Украины на успех в Курской области выше, чем на хорошо укрепленном восточном фронте.

Наступление [на востоке Украины] будет медленным, вероятнее всего, с ограниченным успехом и большими потерями, и это ослабит украинскую оборону в этом районе. Украинские подразделения уже очень сильно истощены на востоке Украины, заявил он. Поделиться

По словам Силби, в определенном смысле он рассматривает новое наступление ВСУ как первый залп в мирных переговорах, который позволит Украине усилить свою позицию.

Что известно о ситуации на фронте 9-10 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Армия РФ активно била по позициях ВСУ и населенных пунктах, нанесла 55 авиаударов, сбросив 76 КАБ.

Более того, враг совершил более 6 тысяч обстрелов, из них 200 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2408 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Волчанские Хутора, Садовод, Григоровка, Домашнее, Песчаное, Куриловка, Боровская Андреевка, Зеленый Гай, Верхнекаменское, Майское, Дружба, Щербиновка, Сергеевка, Андреевка, Торец Большая Новоселка, Херсон. Поделиться

Также отмечено, что 9 января ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили 6 районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА армии РФ.