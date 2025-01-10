Введение миротворцев в Украину. Зеленский заявил о серьезных решениях
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Введение миротворцев в Украину. Зеленский заявил о серьезных решениях

Зеленский
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Источник:  Суспільне

Глава государства Владимир Зеленский готовится к встрече с британским лидером Киром Стармером, в ходе которой обсудят идею развертывания миротворческой миссии в Украине. Президент добавил, что определенные "серьезные решения" уже приняты.

Главные тезисы

  • Встреча Зеленского со Стармером вскоре состоится в Киеве.
  • Миротворческий контингент может стать важным компонентом гарантий безопасности для Украины.
  • Эта идея рассматривается внутри Евросоюза, однако пока является "сырой".

Зеленский проведет переговоры со Стармером

По мнению украинского лидера, миротворческий контингент может стать важным компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности для Украины.

Несмотря на это, Владимир Зеленский дал понять, что всего этого будет мало, чтобы защитить страну от новых вторжений России.

Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. Этого, я считаю, маловато. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности — да. Эта инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я в деталях буду говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече, она состоится.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, Кир Стармер уже запланировал официальный визит в Украину, поэтому встреча вскоре состоится.

Более того, Владимир Зеленский добавил, что есть договоренности о “серьезных решениях” между официальными Киевом и Лондоном.

По словам украинского лидера, нашей стране требуются объединенные гарантии безопасности как со стороны США, так и европейских стран.

Что известно о предложении Макрона

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон во время саммита лидеров Евросоюза 18-19 декабря призвал обсудить идею размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Что важно понимать, это может произойти исключительно после прекращения огня и достижения мира между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идее французского коллеги и призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям.

По словам кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, официальный Берлин может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине. Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая, впрочем, что сейчас эта идея очень "сырая".

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