Как удалось узнать журналистам, немецкий лидер Олаф Шольц отказывается давать согласие на новый большой пакет военной помощи для Украины, который предлагает МИД и Минобороны ФРГ.

Кто в Германии борется за дополнительную помощь для Украины

Согласно данным СМИ, в немецком правительстве уже несколько недель продолжается активная дискуссия о дополнительной военной помощи для Украины.

Так, глава дипломатии ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус настаивают на том, чтобы официальный Берлин выделил дополнительные около 3 млрд евро, чтобы передать ВСУ много необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.

Что важно понимать, содержимое пакета наполняли в соответствии с пожеланиями Киева.

Таким образом, Писториус и Бербок хотят передавать Украине важный сигнал — Германия будет оставаться с ней вплоть до победы.

Шольц не хочет принимать еще одно важное решение касательно Украины

Как удалось узнать журналистам, уже в январе работа над подготовкой пакета остановилась, поскольку Олафу Шольцу эта идея не понравилась.

Одна из главных причин того, что канцлер не поддерживает указанную инициативу, заключается в том, что сейчас он якобы не видит критической необходимости в этом пакете.

По убеждению немецкого лидера, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.

Предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на военную помощь, а также рассчитывают, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, который финансируют с использованием доходов от замороженных российских активов. Поделиться

Что важно понимать, без согласия канцлера ФРГ предоставить Украине новый пакет помощи просто невозможно.