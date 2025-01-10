Шольц неожиданно заблокировал масштабный пакет помощи для Украины

Как удалось узнать журналистам, немецкий лидер Олаф Шольц отказывается давать согласие на новый большой пакет военной помощи для Украины, который предлагает МИД и Минобороны ФРГ.
Главные тезисы
- Главные представители немецкого правительства настаивают на увеличении финансирования для Украины.
- Однако Шольц считает, что уже предусмотренной помощи будет достаточно.
- Позиция канцлера связана со страхом возмущения со стороны части электората перед выборами в Германии.
Кто в Германии борется за дополнительную помощь для Украины
Согласно данным СМИ, в немецком правительстве уже несколько недель продолжается активная дискуссия о дополнительной военной помощи для Украины.
Так, глава дипломатии ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус настаивают на том, чтобы официальный Берлин выделил дополнительные около 3 млрд евро, чтобы передать ВСУ много необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.
Что важно понимать, содержимое пакета наполняли в соответствии с пожеланиями Киева.
Таким образом, Писториус и Бербок хотят передавать Украине важный сигнал — Германия будет оставаться с ней вплоть до победы.
Шольц не хочет принимать еще одно важное решение касательно Украины
Как удалось узнать журналистам, уже в январе работа над подготовкой пакета остановилась, поскольку Олафу Шольцу эта идея не понравилась.
Одна из главных причин того, что канцлер не поддерживает указанную инициативу, заключается в том, что сейчас он якобы не видит критической необходимости в этом пакете.
По убеждению немецкого лидера, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.
Что важно понимать, без согласия канцлера ФРГ предоставить Украине новый пакет помощи просто невозможно.
В СДПГ откровенно признались, что реальные мотивы Олафа Шольца связаны с выборами — он опасается, что это решение возмутит часть электората.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-