Шольц несподівано заблокував масштабний пакет допомоги Україні

Як вдалося дізнатися журналістам, німецький лідер Олаф Шольц відмовляється давати згоду на новий великий пакет військової допомоги для України, який пропонують МЗС та Міноборони ФРН.

Хто в Німеччині бореться за додаткову допомогу для України

Згідно з даними ЗМІ, у німецькому уряді уже кілька тижнів триває активна дискусія щодо додаткової військової допомоги для України.

Так, очільниця дипломатії ФРН Анналена Бербок та Міністр оборони Боріс Пісторіус наполягають на тому, щоб офіційний Берлін виділив додаткові близько 3 млрд євро, щоб передати ЗСУ багато необхідної зброї до дострокових виборів 23 лютого.

Що важливо розуміти, вміст пакета наповнювали відповідно до побажань Києва. Насамперед мовилося про три батареї IRIS-T і ракети-перехоплювачі для їхньої роботи, додаткові перехоплювачі для Patriot, десять самохідних гаубиць та артилерійські боєприпаси.

Таким чином Пісторіус і Бербок хочуть передавати Україні важливий сигнал — Німеччина буде залишатися з нею аж до перемоги.

Шольц не хоче ухвалювати ще одне важливе рішення щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам, уже в січні робота над підготовкою пакету зупинилася, оскільки Олафу Шольцу ця ідея не сподобалася.

Одна з головних причин того, що канцлер не підтримує вказану ініціативу полягає в тому, що наразі він нібито не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.

На переконання німецького лідера, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.

Попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу, а також розраховують, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів. Поширити

Що важливо розуміти, без згоди канцлера ФРН надати Україні новий пакет допомоги просто неможливо.