Введення миротворців в Україну. Зеленський заявив про серйозні рішення

Глава держави Володимир Зеленський готується до зустрічі з британським лідером Кіром Стармером, під час якої обговорять ідею розгортання миротворчої місії в Україні. Президент додав, що певні “серйозні рішення” уже ухвалено.

Зеленський проведе переговори зі Стармером

На переконання українського лідера, миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України.

Попри це, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що лише цього буде замало, щоб захистити країну від нових вторгнень Росії.

Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки — так. Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, Кір Стармер уже запланував офіційний візит до України.

Ба більше, Володимир Зеленський додав, що вже домовлено про “серйозні рішення” між офіційними Києвом та Лондоном.

За словами українського лідера, нашій країні потрібні об’єднані гарантії безпеки з боку як США, так і європейських країн.

Що відомо про пропозицію Макрона

Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня закликав до обговорення ідеї розміщення миротворчої місії на території України.

Що важливо розуміти, це може відбутися винятково у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї французького колеги та закликав інших партнерів приєднатися до цих зусиль.

За словами кандидата у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца, офіційний Берлін може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії.