Хто підштовхує Путіна до ескалації війни проти України — дані аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Хто підштовхує Путіна до ескалації війни проти України — дані аналітиків

Путін
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Джерело:  ISW

Як зазначає команда ISW, саме впливові російські силовики та військові наполягають на ескалації військових дій проти України, ігноруючи пропозицію з переговорами та завершенням війни.

Головні тези:

  • Російське військове командування визнає, що не змогло досягти значних територіальних здобутків.
  • Російські служби безпеки закликають Путина посилити військові зусилля, навіть ціною масштабних втрат у живій силі.

Силовики мають вплив на Путіна

Російські загарбники не заперечують той факт, що їм не вдається досягти суттєвих територіальних здобутків, які були б пропорційними втратам у живій силі та техніці.

Однак навіть на цьому тлі військове командування РФ продовжує терпіти колосальні втрати живої сили в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення.

Що важливо розуміти, минулого місяця середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів.

Це сталося після фактично 3 місяців незначних територіальних здобутків і масштабних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді.

Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися, — припускає американський Інститут вивчення війни.

Варто звернути увагу на те, що російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну, навіть втрачаючи на фронті сотні тисяч свої солдат.

Натомість вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв, ймовірно, з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 10 січня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel — близько 804 930 (+1830) осіб,

  • танків — 9741 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 20 253 (+32) од,

  • артилерійських систем — 21 789 (+24) од,

  • засобів ППО — 1 041 (+3) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 884 (+71),

  • крилатих ракет — 3017 (+3),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 33 473 (+86) од,

  • спеціальної техніки — 3 689 (+3).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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