Кто подталкивает Путина к эскалации войны против Украины — данные аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Кто подталкивает Путина к эскалации войны против Украины — данные аналитиков

Путин
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Источник:  ISW

Как отмечает команда ISW, именно влиятельные российские силовики и военные настаивают на эскалации военных действий против Украины, игнорируя предложения касательно переговоров и завершения войны.

Главные тезисы

  • Российское военное командование признает, что не смогло достичь значительных территориальных достижений.
  • Российские спецслужбы призывают Путина усилить военные усилия даже ценой масштабных потерь в живой силе.

Силовики оказывают влияние на Путина

Российские захватчики не отрицают тот факт, что им не удается достичь существенных территориальных достижений, которые были бы пропорциональны потерям в живой силе и технике.

Однако даже на этом фоне военное командование РФ продолжает терпеть колоссальные потери в живой силе в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

Что важно понимать, в прошлом месяце среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров.

Это произошло после фактически трех месяцев незначительных территориальных достижений и масштабных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре.

В то же время, российское военное командование может оказаться менее подверженным, чем Владимир Путин, толеровать такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться, — предполагает американский Институт изучения войны.

Следует обратить внимание на то, что российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну, даже теряя на фронте сотни тысяч солдат.

Они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 10 января 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава / personnel — около 804 930 (+1830) человек,

  • танков — 9741 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 253 (+32) ед,

  • артиллерийских систем — 21 789 (+24) ед,

  • средств ПВО — 1 041 (+3) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 884 (+71),

  • крылатых ракет — 3017 (+3),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33 473 (+86) ед,

  • специальной техники — 3689 (+3).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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