Кто подталкивает Путина к эскалации войны против Украины — данные аналитиков

Как отмечает команда ISW, именно влиятельные российские силовики и военные настаивают на эскалации военных действий против Украины, игнорируя предложения касательно переговоров и завершения войны.

Силовики оказывают влияние на Путина

Российские захватчики не отрицают тот факт, что им не удается достичь существенных территориальных достижений, которые были бы пропорциональны потерям в живой силе и технике.

Однако даже на этом фоне военное командование РФ продолжает терпеть колоссальные потери в живой силе в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

Что важно понимать, в прошлом месяце среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров.

Это произошло после фактически трех месяцев незначительных территориальных достижений и масштабных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре.

В то же время, российское военное командование может оказаться менее подверженным, чем Владимир Путин, толеровать такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться, — предполагает американский Институт изучения войны. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну, даже теряя на фронте сотни тысяч солдат.

Они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 10 января 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:

личного состава / personnel — около 804 930 (+1830) человек,

танков — 9741 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 20 253 (+32) ед,

артиллерийских систем — 21 789 (+24) ед,

средств ПВО — 1 041 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 884 (+71),

крылатых ракет — 3017 (+3),

автомобильной техники и автоцистерн — 33 473 (+86) ед,

специальной техники — 3689 (+3).