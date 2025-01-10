Кто подталкивает Путина к эскалации войны против Украины — данные аналитиков

Как отмечает команда ISW, именно влиятельные российские силовики и военные настаивают на эскалации военных действий против Украины, игнорируя предложения касательно переговоров и завершения войны.
Главные тезисы
- Российское военное командование признает, что не смогло достичь значительных территориальных достижений.
- Российские спецслужбы призывают Путина усилить военные усилия даже ценой масштабных потерь в живой силе.
Силовики оказывают влияние на Путина
Российские захватчики не отрицают тот факт, что им не удается достичь существенных территориальных достижений, которые были бы пропорциональны потерям в живой силе и технике.
Однако даже на этом фоне военное командование РФ продолжает терпеть колоссальные потери в живой силе в обмен на тактические, но не оперативные достижения.
Что важно понимать, в прошлом месяце среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров.
Это произошло после фактически трех месяцев незначительных территориальных достижений и масштабных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре.
Следует обратить внимание на то, что российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну, даже теряя на фронте сотни тысяч солдат.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 10 января 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:
личного состава / personnel — около 804 930 (+1830) человек,
танков — 9741 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 20 253 (+32) ед,
артиллерийских систем — 21 789 (+24) ед,
средств ПВО — 1 041 (+3) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 884 (+71),
крылатых ракет — 3017 (+3),
автомобильной техники и автоцистерн — 33 473 (+86) ед,
специальной техники — 3689 (+3).
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