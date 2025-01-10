Трамп готується до зустрічі з Путіним — що відомо

Майбутній президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що наразі триває підготовка його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Трамп поки не називає дату проведення переговорів з Путін.
- У Кремлі цю заяву не поспішають коментувати.
- Трамп визнав, що зупинити війну РФ проти України не так просто, як йому здавалося.
Трамп та Путін незабаром зустрінуться
З заявою з цього приводу політик виступив перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді.
За словами майбутнього очільника Білого дому, саме Путін першим висловив бажання зустрітися. Ба більше, Трамп додав, що наразі триває підготовка до цієї зустрічі.
Він поки не розкрив конкретну дату проведення перемовин, однак наголосив, що всі моменти уже обговорюються.
Що цікаво, поки офіційна Москва жодним чином не відреагувала на цю заяву.
Попри це, речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні сказав, що російська влада вітає намір нового президента США розпочати переговори з Путіним.
Що Трамп пообіцяв Україні
Нещодавно лідер республіканців заявив, що не збирається кидати Україну напризволяще.
Ба більше, Дональд Трамп додав, що має намір використати підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.
Окрім тог, майбутній президент США зізнався, що зупинити війну, яку веде Росія, виявилося не так просто, як йому раніше здавалося.
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