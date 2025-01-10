Трамп готовится к встрече с Путиным — что известно

Будущий президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что сейчас идет подготовка его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп и Путин вскоре встретятся

С заявлением на этот счет политик выступил перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам будущего главы Белого дома, именно Путин первым выразил желание встретиться. Более того, Трамп добавил, что сейчас идет подготовка к этой встрече.

Он пока не раскрыл конкретную дату проведения переговоров, однако подчеркнул, что все моменты уже обсуждаются.

Он хочет встретиться, и мы готовим… Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну, — добавил Трамп, имея в виду захватническую войну РФ против Украины. Поделиться

Что интересно, пока официальная Москва никак не отреагировала на это заявление.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сказал, что российские власти приветствуют намерение нового президента США начать переговоры с Путиным.

Что Трамп пообещал Украине

Недавно лидер республиканцев заявил, что не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

Более того, Дональд Трамп добавил, что намерен использовать поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

Я хочу достичь соглашения, — сказал он, — и единственный способ достичь соглашения — это не бросать Украину. Поделиться

Кроме того, будущий президент США признался, что остановить войну, которую ведет Россия, оказалось не так просто, как ему раньше казалось.