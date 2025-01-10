Меркель виновата. Как Путин заблокировал Украине путь в НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Меркель виновата. Как Путин заблокировал Украине путь в НАТО

Меркель
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Политический корреспондент Боян Панчевски внимательно проанализировал мемуары Ангелы Меркель. Он обращает внимание на то, что именно российский диктатор Владимир Путин доверил экс-канцлеру Германии использовать право вето, чтобы не пустить Украину в НАТО.

Главные тезисы

  • Меркель фактически реализовывала планы Путина по ослаблению Украины.
  • Политик утверждает, что войну, которую ведет Россия, якобы нельзя выиграть оружием.
  • В эру канцлерства Меркель немецкая энергетика попала в зависимость от РФ.

Меркель исполняла прихоти Путина

В своих мемуарах бывшая немецкая лидера призналась, что нелегитимный президент РФ постоянно напоминал ей, что она не будет канцлером вечно.

По мнению Ангелы Меркель, война России против Украины должна завершиться мирными переговорами.

Более того, политик начала утверждать, что этот конфликт нельзя выиграть с помощью оружия.

Было бы ошибкой недооценивать Путина. Наша сила велика, но не безгранична.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Экс-канцлер ФРГ

Панчевски обращает внимание на то, что ранее Меркель постоянно называли "шептуном Путина", поскольку, мол, она имела влияние на диктатора и принятие им важных решений.

Однако сейчас аналитики убеждены, что это она была игрушкой Кремля, выполнявшей все его прихоти, а также непосредственно виновата в том, что Путин начал войну против Украины.

Политика Меркель навредила Германии

Ни для кого не секрет, что бывшую немецкую лидерку часто критикуют за то, что она в прошлом десятилетии решила быстро свернуть программу немецкой атомной энергетики.

Что важно понимать, это произошло после того, как в 2011 году на японских реакторах Фукусимы произошла авария.

Де-факто это было причиной того, что Германия попала в зависимость от российской энергетики.

В своей книге Ангела Меркель не скрывает, что совместно работала с Путиным над тем, чтобы обойти американские санкции против газопровода "Северный поток — 2".

Она помогала ему строить газопровод, стремясь удвоить экспорт российского газа в ФРГ, даже после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Козёл отпущения. Меркель с возмущением ответила на упреки Зеленского
Меркель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Позор и унижение. Меркель назвала главное поражение ЕС
Меркель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как остановить войну РФ против Украины — Меркель озвучила свое предложение
Меркель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?