Меркель виновата. Как Путин заблокировал Украине путь в НАТО

Политический корреспондент Боян Панчевски внимательно проанализировал мемуары Ангелы Меркель. Он обращает внимание на то, что именно российский диктатор Владимир Путин доверил экс-канцлеру Германии использовать право вето, чтобы не пустить Украину в НАТО.

Меркель исполняла прихоти Путина

В своих мемуарах бывшая немецкая лидера призналась, что нелегитимный президент РФ постоянно напоминал ей, что она не будет канцлером вечно.

По мнению Ангелы Меркель, война России против Украины должна завершиться мирными переговорами.

Более того, политик начала утверждать, что этот конфликт нельзя выиграть с помощью оружия.

Было бы ошибкой недооценивать Путина. Наша сила велика, но не безгранична. Ангела Меркель Экс-канцлер ФРГ

Панчевски обращает внимание на то, что ранее Меркель постоянно называли "шептуном Путина", поскольку, мол, она имела влияние на диктатора и принятие им важных решений.

Однако сейчас аналитики убеждены, что это она была игрушкой Кремля, выполнявшей все его прихоти, а также непосредственно виновата в том, что Путин начал войну против Украины.

Политика Меркель навредила Германии

Ни для кого не секрет, что бывшую немецкую лидерку часто критикуют за то, что она в прошлом десятилетии решила быстро свернуть программу немецкой атомной энергетики.

Что важно понимать, это произошло после того, как в 2011 году на японских реакторах Фукусимы произошла авария.

Де-факто это было причиной того, что Германия попала в зависимость от российской энергетики.

В своей книге Ангела Меркель не скрывает, что совместно работала с Путиным над тем, чтобы обойти американские санкции против газопровода "Северный поток — 2".