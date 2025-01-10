Меркель винна. Як Путін заблокував Україні шлях до НАТО

Політичний кореспондент Боян Панчевскі уважно проаналізував мемуари Ангели Меркель. Він звертає увагу на те, що саме російський диктатор Володимир Путін довірив ексканцлерці Німеччини використати право вето, щоб не пустити Україну до НАТО.

Меркель виконувала забаганки Путіна

У своїх мемуарах колишня німецька лідера зізналася, що нелегітимний президент РФ постійно їй нагадував, що вона не буде канцлеркою вічно.

На переконання Ангели Меркель, війна Росії проти України має завершитися мирними переговорами.

Ба більше, політикиня почала стверджувати, що цей конфлікт не можна виграти за допомогою зброї.

Було б помилкою недооцінювати Путіна. Наша сила велика, але не безмежна. Ангела Меркель Ексканцлерка ФРН

Панчевскі звертає увагу на те, що раніше Меркель постійно називали "шептуном Путіна", оскільки, мовляв, вона мала вплив на диктатора та ухваленням ним важливих рішень.

Однак наразі аналітики переконані, що це вона була іграшкою Кремля, яка виконувала усі його забаганки, а також безпосередньо винна в тому, що Путін почав війну проти України.

Політика Меркель нашкодила Німеччині

Ні для кого не секрет, що колишню німецьку лідерку часто критикують за те, що вона в минулому десятилітті вирішила швидко згорнути програму німецької атомної енергетики.

Що важливо розуміти, це сталося після того, як у 2011 році на японських реакторах Фукусіми сталася аварія.

Де-факто це й було причиною того, що Німеччина потрапила в залежність від російської енергетики.

У своїй книзі Ангела Меркель не приховує, що спільно працювала з Путіним над тим, щоб обійти американські санкції проти газогону "Північний потік — 2".