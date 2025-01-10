Новий наступ ЗСУ на Курщині — як його оцінюють у США

Американський підполковник у відставці Джон Нагл звертає увагу на те, що будь-які успіхи, які Україна здобуде на території ворога, не дадуть Дональду Трамп право назвати цю війну програною.
Головні тези:
- Дії ЗСУ можуть стати ударом по іміджу Путіна та підняти бойовий дух українців.
- Україна має шанси посилити свою позицію на переговорах завдяки наступу на Курщині.
- Дізнайтеся, що наразі відбувається на різних ділянках фронту.
Україна продовжує боротьбу за незалежність
За словами Джона Нагла, центр ваги України — підтримка Штатів.
Він також звернув увагу на те, що успіхи ЗСУ на території Росії можуть підняти бойовий дух і стати переломними у найкритичніший момент війни.
Свою думку з цього приводу також озвучив професор військових досліджень у Корнельському університеті Девід Сілбі.
На переконання останнього, дії українських воїнів можуть стати ударом по іміджу Путіна як "сильної людини, що захищає Росію".
Девід Сілбі також прогнозує, що шанси України на успіх у Курській області вищі, ніж на добре укріпленому східному фронті
За словами Сілбі, у певному сенсі він розглядає новий наступ ЗСУ це як перший залп у мирних переговорах, який дасть змогу Україні посилити свою позицію.
Що відомо про ситуацію на фронті 9-10 січня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Армія РФ активно била по позиціях ЗСУ та населених пунктах, завдала 55 авіаударів, скинувши 76 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив понад 6 тисяч обстрілів, з них 200 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2408 дронів-камікадзе.
Також вказано, що 9 січня ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА армії РФ.
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