Новий наступ ЗСУ на Курщині — як його оцінюють у США

Американський підполковник у відставці Джон Нагл звертає увагу на те, що будь-які успіхи, які Україна здобуде на території ворога, не дадуть Дональду Трамп право назвати цю війну програною.

Україна продовжує боротьбу за незалежність

За словами Джона Нагла, центр ваги України — підтримка Штатів.

Він також звернув увагу на те, що успіхи ЗСУ на території Росії можуть підняти бойовий дух і стати переломними у найкритичніший момент війни.

Свою думку з цього приводу також озвучив професор військових досліджень у Корнельському університеті Девід Сілбі.

На переконання останнього, дії українських воїнів можуть стати ударом по іміджу Путіна як "сильної людини, що захищає Росію".

Девід Сілбі також прогнозує, що шанси України на успіх у Курській області вищі, ніж на добре укріпленому східному фронті

Наступ [на сході України] буде повільним, найімовірніше, з обмеженим успіхом і великими втратами, і це послабить українську оборону в цьому районі. Українські підрозділи вже дуже сильно виснажені на сході України, — заявив він. Поширити

За словами Сілбі, у певному сенсі він розглядає новий наступ ЗСУ це як перший залп у мирних переговорах, який дасть змогу Україні посилити свою позицію.

Що відомо про ситуацію на фронті 9-10 січня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Армія РФ активно била по позиціях ЗСУ та населених пунктах, завдала 55 авіаударів, скинувши 76 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад 6 тисяч обстрілів, з них 200 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2408 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Вовчанські Хутори, Садовод, Григорівка, Хатнє, Піщане, Курилівка, Борівська Андріївка, Зелений Гай, Верхньокам’янське, Майське, Дружба, Щербинівка, Сергіївка, Андріївка, Торецьк, Костянтинівка, Темирівка, Велика Новосілка, Херсон. Поширити

Також вказано, що 9 січня ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА армії РФ.