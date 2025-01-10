Країна-агресорка Росія спровокувала новий публічний конфлікт з Литвою. Суперечка спалахнула на тлі перейменування музею у Калінінграді. У Кремлі почали брехати, що литовці "мають територіальні претензії".
Головні тези:
- Лідер Литви розцінює рішення Москви як спробу переписати історію.
- Марія Захарова намагається публічно принизити Гітанаса Науседу, називавши його "картонною дурилкою".
- Речник Кремля виправдовує дії Росії, стверджуючи, що Литва має “територіальні претензії”.
Що відомо про конфлікт між Росією та Литвою
Лідери Литви Гітанас Науседа розкритикував рішення Москви перейменувати музей, присвячений класику литовської літератури Крістіонасу Донелайтису.
За його словами, це ще одна неприйнятна спробою переписати історію, наголосивши, що Караляучіус ніколи не стане Калінінградом.
Як у Росії відреагували на позицію Литви
Скандальна російська дипломатка Марія Захарова безсоромно обізвала Гітанаса Науседу "черговою картонною дурилкою з вологими історичними фантазіями".
З заявою з цього приводу уже виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він вкотре повторив, що Литва є для Російської Федерації недружньою та ворожо налаштованою країною:
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