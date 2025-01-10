Країна-агресорка Росія спровокувала новий публічний конфлікт з Литвою. Суперечка спалахнула на тлі перейменування музею у Калінінграді. У Кремлі почали брехати, що литовці "мають територіальні претензії".

Що відомо про конфлікт між Росією та Литвою

Лідери Литви Гітанас Науседа розкритикував рішення Москви перейменувати музей, присвячений класику литовської літератури Крістіонасу Донелайтису.

За його словами, це ще одна неприйнятна спробою переписати історію, наголосивши, що Караляучіус ніколи не стане Калінінградом.

Незважаючи на те, що давні мешканці Малої Литви, яка зараз є частиною так званої Калінінградської області, вже давно виїхали, останні ознаки литовської культури там повинні бути збережені. Гітанас Науседа Президент Литви

What comes next? The burning of books?



Russia's decision to rename a museum dedicated to Kristijonas Donelaitis, a classic of Lithuanian literature, is yet another unacceptable attempt at rewriting history.



Even though the old inhabitants of Lithuania Minor, now part of the… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2025

Як у Росії відреагували на позицію Литви

Скандальна російська дипломатка Марія Захарова безсоромно обізвала Гітанаса Науседу "черговою картонною дурилкою з вологими історичними фантазіями".

Сучасним литовським політикам рекомендую вчити історію і потурбуватися про дотримання прав людини у своїй країні, а також навалитися на "народне" господарство, яке загинається. Є чим зайнятися, якщо так дбають про свою ідентичність, від якої за кілька десятиліть "незалежності" вже майже нічого не залишилося, — цинічно заявила поплічниця Путіна. Поширити

З заявою з цього приводу уже виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він вкотре повторив, що Литва є для Російської Федерації недружньою та ворожо налаштованою країною: