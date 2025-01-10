"Дурилка картонна". Захарова накинулася зі звинуваченнями на лідера Литви
Категорія
Політика
Дата публікації

"Дурилка картонна". Захарова накинулася зі звинуваченнями на лідера Литви

Захарова
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка Росія спровокувала новий публічний конфлікт з Литвою. Суперечка спалахнула на тлі перейменування музею у Калінінграді. У Кремлі почали брехати, що литовці "мають територіальні претензії".

Головні тези:

  • Лідер Литви розцінює рішення Москви як спробу переписати історію.
  • Марія Захарова намагається публічно принизити Гітанаса Науседу, називавши його "картонною дурилкою".
  • Речник Кремля виправдовує дії Росії, стверджуючи, що Литва має “територіальні претензії”.

Що відомо про конфлікт між Росією та Литвою

Лідери Литви Гітанас Науседа розкритикував рішення Москви перейменувати музей, присвячений класику литовської літератури Крістіонасу Донелайтису.

За його словами, це ще одна неприйнятна спробою переписати історію, наголосивши, що Караляучіус ніколи не стане Калінінградом.

Незважаючи на те, що давні мешканці Малої Литви, яка зараз є частиною так званої Калінінградської області, вже давно виїхали, останні ознаки литовської культури там повинні бути збережені.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Як у Росії відреагували на позицію Литви

Скандальна російська дипломатка Марія Захарова безсоромно обізвала Гітанаса Науседу "черговою картонною дурилкою з вологими історичними фантазіями".

Сучасним литовським політикам рекомендую вчити історію і потурбуватися про дотримання прав людини у своїй країні, а також навалитися на "народне" господарство, яке загинається. Є чим зайнятися, якщо так дбають про свою ідентичність, від якої за кілька десятиліть "незалежності" вже майже нічого не залишилося, — цинічно заявила поплічниця Путіна.

З заявою з цього приводу уже виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він вкотре повторив, що Литва є для Російської Федерації недружньою та ворожо налаштованою країною:

Яка, як з'ясовується, має територіальні претензії. Це виправдовує наші глибокі побоювання і виправдовує всі нинішні і майбутні заходи з безпеки.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

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