Це серйозний напад. Міністр оборони Польщі звернувся до Росії

На переконання очільника польського Міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша, Росія дійсно може розпочати вторгнення в його країну. Також він закликав не ігнорувати той факт, що РФ уже веде гібридну війну проти Польщі.

Росія може розпочати нову війну

Як зазначив польський міністр, Європа повинна зберігати пильність, адже раніше ніхто не вірив у можливість нападу Росії на Україну.

Владислав Косіняк-Камиш звертає увагу на те, що напади в межах гібридної війни вже відбуваються не тільки в Польщі, а й у ЄС.

Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не будемо її недооцінювати. Сіяння брехні в інтернеті, перекручування фактів, маніпуляції, послаблення соціальної стійкості — це руйнування одного зі стовпів безпеки. Це серйозний напад на Польщу. Владислав Косіняк-Камиш Глава Міноборони Польщі

За його словам, не можна ігнорувати акти саботажу і диверсій, а також те, що відбувається в Балтійському морі.

Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всім здавалося, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готовими, — попередив він. Поширити

Як Польща буде захищати Балтійське море

Владислав Косіняк-Камиш офіційно підтвердив, що на озброєння ВМС надійдуть нові кораблі, їх будівництво уже розпочалося.

Я оголосив про закупівлю нових кораблів. Попереду нас чекає програма "Орка", тобто підписання контракту на купівлю підводних човнів. Я сподіваюся, що ми укладемо цей контракт цього року, — додав польський міністр. Поширити

Як зазначив глава оборонного відомства, він підтримує ідею тривалого стратегічного альянсу зі скандинавськими країнами.