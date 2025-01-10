Це серйозний напад. Міністр оборони Польщі звернувся до Росії

На переконання очільника польського Міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша, Росія дійсно може розпочати вторгнення в його країну. Також він закликав не ігнорувати той факт, що РФ уже веде гібридну війну проти Польщі.
Головні тези:
- Росія може розпочати вторгнення в Польщу, попереджає міністр оборони країни.
- Сіяння брехні в інтернеті, акти саботажу та диверсій – частина гібридної війни, яку веде Путін.
- Польща посилює оборонні зусилля, закуповуючи нові кораблі для ВМС та підтримуючи стратегічний альянс зі скандинавськими країнами.
Росія може розпочати нову війну
Як зазначив польський міністр, Європа повинна зберігати пильність, адже раніше ніхто не вірив у можливість нападу Росії на Україну.
Владислав Косіняк-Камиш звертає увагу на те, що напади в межах гібридної війни вже відбуваються не тільки в Польщі, а й у ЄС.
За його словам, не можна ігнорувати акти саботажу і диверсій, а також те, що відбувається в Балтійському морі.
Як Польща буде захищати Балтійське море
Владислав Косіняк-Камиш офіційно підтвердив, що на озброєння ВМС надійдуть нові кораблі, їх будівництво уже розпочалося.
Як зазначив глава оборонного відомства, він підтримує ідею тривалого стратегічного альянсу зі скандинавськими країнами.
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