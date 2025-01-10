Це серйозний напад. Міністр оборони Польщі звернувся до Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Це серйозний напад. Міністр оборони Польщі звернувся до Росії

Владислав Косіняк-Камиш
Джерело:  RMF FM

На переконання очільника польського Міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша, Росія дійсно може розпочати вторгнення в його країну. Також він закликав не ігнорувати той факт, що РФ уже веде гібридну війну проти Польщі.

Головні тези:

  • Росія може розпочати вторгнення в Польщу, попереджає міністр оборони країни.
  • Сіяння брехні в інтернеті, акти саботажу та диверсій – частина гібридної війни, яку веде Путін.
  • Польща посилює оборонні зусилля, закуповуючи нові кораблі для ВМС та підтримуючи стратегічний альянс зі скандинавськими країнами.

Росія може розпочати нову війну

Як зазначив польський міністр, Європа повинна зберігати пильність, адже раніше ніхто не вірив у можливість нападу Росії на Україну.

Владислав Косіняк-Камиш звертає увагу на те, що напади в межах гібридної війни вже відбуваються не тільки в Польщі, а й у ЄС.

Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не будемо її недооцінювати. Сіяння брехні в інтернеті, перекручування фактів, маніпуляції, послаблення соціальної стійкості — це руйнування одного зі стовпів безпеки. Це серйозний напад на Польщу.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі

За його словам, не можна ігнорувати акти саботажу і диверсій, а також те, що відбувається в Балтійському морі.

Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всім здавалося, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готовими, — попередив він.

Як Польща буде захищати Балтійське море

Владислав Косіняк-Камиш офіційно підтвердив, що на озброєння ВМС надійдуть нові кораблі, їх будівництво уже розпочалося.

Я оголосив про закупівлю нових кораблів. Попереду нас чекає програма "Орка", тобто підписання контракту на купівлю підводних човнів. Я сподіваюся, що ми укладемо цей контракт цього року, — додав польський міністр.

Як зазначив глава оборонного відомства, він підтримує ідею тривалого стратегічного альянсу зі скандинавськими країнами.

Ми маємо схоже відчуття щодо загрози з боку Росії та допомоги Україні. Ми інвестуємо в цей напрямок, країни Балтії, країни Північної Європи, для нас це дуже важливо.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення іноземних війську в Україну. Польща озвучила свою позицію
Владислав Косіняк-Камиш
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польща таємно співпрацює з Україною у виробництві зброї
Військова техніка ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща жорстко поставила на місце Угорщину після гучного скандалу
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?