Польща жорстко поставила на місце Угорщину після гучного скандалу

Офіційна Варшава відмовилася запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Польщі в Європейському союзі.
Головні тези:
- Польська влада уже пояснила, чому ухвалила таке рішення.
- Дізнайтеся деталі скандалу навколо Марчина Романовського, який спалахнув після його затримання у Варшаві.
Польща публічно помстилася Угорщині
З офіційною заявою з цього приводу виступила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька.
За її словами, головна причина такого рішення це те, що офіційний Будапешт надав притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському.
Собков'як-Чарнецька звертає увагу на те, що угорський лідер Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію, яка пройде у Великому театрі у Варшаві.
Що відомо про скандал навколо Романовського
Ще в липні 2024 року Агентство національної безпеки (АНБ) Польщі затримало у Варшаві колишнього заступника міністра юстиції Марчина Романовського, який працював на попередню польську владу.
Він був заступником міністра юстиції Польщі з 2019 по 2023 рік, а також уповноваженим тодішнього глави Мін'юсту Збігнєва Зьобро у справах Фонду справедливості з 2018 року.
Сейм Польщі дав згоду на зняття недоторканності з Романовського у зв'язку з розслідуванням скандалу навколо Фонду справедливості. Національна прокуратура хоче висунути 11 звинувачень у рамках цієї справи.
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