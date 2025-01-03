Польща жорстко поставила на місце Угорщину після гучного скандалу
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща жорстко поставила на місце Угорщину після гучного скандалу

Польща
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Джерело:  Reuters

Офіційна Варшава відмовилася запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Польщі в Європейському союзі.

Головні тези:

  • Польська влада уже пояснила, чому ухвалила таке рішення.
  • Дізнайтеся деталі скандалу навколо Марчина Романовського, який спалахнув після його затримання у Варшаві.

Польща публічно помстилася Угорщині

З офіційною заявою з цього приводу виступила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька.

За її словами, головна причина такого рішення це те, що офіційний Будапешт надав притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському.

Собков'як-Чарнецька звертає увагу на те, що угорський лідер Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію, яка пройде у Великому театрі у Варшаві.

Коли ми запрошували гостей на наш захід майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні, — наголосила польська дипломатка.

Що відомо про скандал навколо Романовського

Ще в липні 2024 року Агентство національної безпеки (АНБ) Польщі затримало у Варшаві колишнього заступника міністра юстиції Марчина Романовського, який працював на попередню польську владу.

Він був заступником міністра юстиції Польщі з 2019 по 2023 рік, а також уповноваженим тодішнього глави Мін'юсту Збігнєва Зьобро у справах Фонду справедливості з 2018 року.

Сейм Польщі дав згоду на зняття недоторканності з Романовського у зв'язку з розслідуванням скандалу навколо Фонду справедливості. Національна прокуратура хоче висунути 11 звинувачень у рамках цієї справи.

Йдеться про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості — спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

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