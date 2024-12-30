За словами тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасєвіча, Варшава під час головування у ЄС планує домогтись прискоренного вступу України до Євросоюзу.

Як Польща планує прискорити вступ України до ЄС

Головним гаслом нашого президентства є безпека — безпека Європи, але й безпека України. Тому що це дві сторони однієї проблеми. Оскільки якщо безпечна Україна, то, відповідно, безпечна і Європа, - зазначив Лукасєвіч в інтерв’ю журналістам видання ZN.UA. Поширити

За його словами, прискорення вступу України до ЄС сприятиме безпеці як Європи, так і України.

Прапор Польщі

Лукасєвіч підкреслив, що наразі головування Польщі у ЄС відрізнятиметься від можливостей країни, яка вона мала 10 років тому, оскільки не має впливу на рішення Ради ЄС.

При цьому, як зазначає повірений у справах Польщі в Україні, головуюча країна здатна впливати на рівень розгляду питань, які важливі для України та Польщі.

Нашим завданням зараз буде постійне нагадування про те, що це дуже важливо, що все це потрібно вирішити якомога швидше. Польща робитиме максимум можливого на цьому напрямку. І зробить усе можливе, щоби прискорити вступні процедури для України, - зазначає Лукасєвіч. Поширити

Він нагадав, що після Польщі головування перейде до Данії, яка має схоже із Варшавою бачення, тому у 2025 році Україна матиме суттєву підтримку в ЄС.

Як ще Польща може допомогти Україні

Польща готова компенсувати втрати України в електроенергії та забезпечити необхідний обсяг постачань.

Для офіційної Варшави не проблема наростити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб поставити Україні стільки, скільки вона потребуватиме в разі зупинки постачань зі Словаччини.