За словами тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасєвіча, Варшава під час головування у ЄС планує домогтись прискоренного вступу України до Євросоюзу.
Головні тези:
- Польща виступає за прискорення вступу України до ЄС для підвищення безпеки як України, так і Європи.
- Головування Польщі у ЄС сприятиме підтримці вступу України до Євросоюзу та активізації співпраці.
- Польща готова компенсувати втрати України в електроенергії та забезпечити необхідний обсяг постачань.
- Підтримка Польщі та інших країн сприятиме швидшому набуттю Україною членства у Євросоюзі.
- Варшава активно підтримує ініціативи за мир, безпеку та співпрацю між Україною та Євросоюзом.
Як Польща планує прискорити вступ України до ЄС
За його словами, прискорення вступу України до ЄС сприятиме безпеці як Європи, так і України.
Лукасєвіч підкреслив, що наразі головування Польщі у ЄС відрізнятиметься від можливостей країни, яка вона мала 10 років тому, оскільки не має впливу на рішення Ради ЄС.
При цьому, як зазначає повірений у справах Польщі в Україні, головуюча країна здатна впливати на рівень розгляду питань, які важливі для України та Польщі.
Він нагадав, що після Польщі головування перейде до Данії, яка має схоже із Варшавою бачення, тому у 2025 році Україна матиме суттєву підтримку в ЄС.
Як ще Польща може допомогти Україні
Польща готова компенсувати втрати України в електроенергії та забезпечити необхідний обсяг постачань.
Для офіційної Варшави не проблема наростити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб поставити Україні стільки, скільки вона потребуватиме в разі зупинки постачань зі Словаччини.
Що важливо розуміти, обіцянки Польщі пролунали на тлі загострення конфлікту між Києвом і Братиславою щодо зупинки транзиту газу РФ через Україну.
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