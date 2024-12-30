По словам временного поверенного по делам Польши в Украине Петра Лукасевича, Варшава во время председательства в ЕС планирует добиться ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
Главные тезисы
- Польша выступает за ускорение вступления Украины в ЕС для повышения безопасности региона.
- Под руководством Польши в ЕС будет способствовать активизации сотрудничества и поддержке вступления Украины в Евросоюз.
- Ускорение вступления Украины в ЕС будет способствовать повышению безопасности как для страны, так и для региона в целом.
- Председательство Польши в ЕС будет направлено на постоянное напоминание о важности ускорения вступительных процедур для Украины и на активное влияние на рассмотрение ключевых вопросов.
Как Польша планирует ускорить вступление Украины в ЕС
По его словам, ускорение вступления Украины в ЕС будет способствовать безопасности как Европы, так и Украины.
Лукасевич подчеркнул, что в настоящее время председательство Польши в ЕС будет отличаться от возможностей страны, которая имела 10 лет назад, поскольку не имеет влияния на решение Совета ЕС.
При этом, как отмечает поверенный по делам Польши в Украине, председательствующая страна способна влиять на уровень рассмотрения вопросов, важных для Украины и Польши.
Он напомнил, что после Польши председательство перейдет в Данию, которая имеет схожее с Варшавой видение, поэтому в 2025 году у Украины будет существенная поддержка в ЕС.
Как еще Польша может помочь Украине
Польша готова компенсировать потери Украины в электроэнергии и обеспечить требуемый объем поставок.
Для официальной Варшавы не проблема нарастить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставить Украине столько, сколько она будет нуждаться в случае остановки поставок из Словакии.
Что важно понимать, обещания Польши прозвучали на фоне обострения конфликта между Киевом и Братиславой по поводу остановки транзита газа РФ через Украину.
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