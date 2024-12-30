Польша планирует ускорить вступление Украины в ЕС
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Польша планирует ускорить вступление Украины в ЕС

Флаг Польши
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По словам временного поверенного по делам Польши в Украине Петра Лукасевича, Варшава во время председательства в ЕС планирует добиться ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Главные тезисы

  • Польша выступает за ускорение вступления Украины в ЕС для повышения безопасности региона.
  • Под руководством Польши в ЕС будет способствовать активизации сотрудничества и поддержке вступления Украины в Евросоюз.
  • Ускорение вступления Украины в ЕС будет способствовать повышению безопасности как для страны, так и для региона в целом.
  • Председательство Польши в ЕС будет направлено на постоянное напоминание о важности ускорения вступительных процедур для Украины и на активное влияние на рассмотрение ключевых вопросов.

Как Польша планирует ускорить вступление Украины в ЕС

Главным лозунгом нашего президентства есть безопасность — безопасность Европы, но и безопасность Украины. Потому что это две стороны одной проблемы. Поскольку если безопасна Украина, то соответственно безопасна и Европа, — отметил Лукасевич в интервью журналистам издания ZN.UA.

По его словам, ускорение вступления Украины в ЕС будет способствовать безопасности как Европы, так и Украины.

Польша обещает ускорить процедуру вступления Украины в ЕС
Флаг Польши

Лукасевич подчеркнул, что в настоящее время председательство Польши в ЕС будет отличаться от возможностей страны, которая имела 10 лет назад, поскольку не имеет влияния на решение Совета ЕС.

При этом, как отмечает поверенный по делам Польши в Украине, председательствующая страна способна влиять на уровень рассмотрения вопросов, важных для Украины и Польши.

Нашей задачей сейчас будет постоянное напоминание о том, что это очень важно, что все это нужно решить как можно скорее. Польша будет делать максимум возможного в этом направлении. И сделает все возможное, чтобы ускорить вступительные процедуры для Украины, — отмечает Лукасевич.

Он напомнил, что после Польши председательство перейдет в Данию, которая имеет схожее с Варшавой видение, поэтому в 2025 году у Украины будет существенная поддержка в ЕС.

Как еще Польша может помочь Украине

Польша готова компенсировать потери Украины в электроэнергии и обеспечить требуемый объем поставок.

Для официальной Варшавы не проблема нарастить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставить Украине столько, сколько она будет нуждаться в случае остановки поставок из Словакии.

Что важно понимать, обещания Польши прозвучали на фоне обострения конфликта между Киевом и Братиславой по поводу остановки транзита газа РФ через Украину.

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