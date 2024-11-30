Восточный щит. Польша будет строить укрепления на границе с Украиной и Беларусью

Польша будет строить укрепление в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Белоруссией и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей протяженности восточной границы.
Главные тезисы
- Проект “Восточный щит” включает строительство укреплений на границе Польши с Украиной, Беларусью и Россией для обеспечения безопасности на всей протяженности восточной границы.
- Целью проекта является предотвращение угроз со стороны потенциальных агрессоров и инвестиция в мир и безопасность.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность укрепления границы для обеспечения безопасности региона и снижения доступности для тех, кто имеет плохие намерения.
Польша масштабирует проект "Восточный щит"
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
30 ноября польский премьер посетил первый завершенный участок фортификационной системы, строящийся вдоль границы с Россией и Беларусью.
Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская граница, тем меньше она доступна тем, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.
Также глава польского правительства заверил, что входящие в Балтийский регион страны будут сотрудничать с Польшей, чтобы эта инфраструктура была эффективной не только на польских участках, но и на всей протяженности границы. В первую очередь, с РФ и Беларусью.
Проект "Восточный щит": что известно
"Восточный щит" или "Щит Востока" — это программа, которую подготовили Министерство национальной обороны и Генеральный штаб Польши. Проект предполагает строительство разных типов укреплений, рельефных заграждений и военной инфраструктуры на границах польского государства с Россией и Беларусью. Общее расстояние вдоль границы составляет около 800 км.
Кроме того, планируется построить соответствующие системы разведки и выявления угроз, передовые базы, логистические узлы, склады, а также развернуть системы борьбы с дронами.
О начале строительства линий укреплений на границе с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируется завершить к 2028 году.
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