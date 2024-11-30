Восточный щит. Польша будет строить укрепления на границе с Украиной и Беларусью

Польша будет строить укрепление в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Белоруссией и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей протяженности восточной границы.

Польша масштабирует проект "Восточный щит"

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

30 ноября польский премьер посетил первый завершенный участок фортификационной системы, строящийся вдоль границы с Россией и Беларусью.

Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская граница, тем меньше она доступна тем, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.

Все, что мы делаем здесь, а также делать это на границе с Беларусью и Украиной, направлено на то, чтобы сдержать и смутить возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием и при необходимости поддержит эти инвестиции и нашу деятельность. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Также глава польского правительства заверил, что входящие в Балтийский регион страны будут сотрудничать с Польшей, чтобы эта инфраструктура была эффективной не только на польских участках, но и на всей протяженности границы. В первую очередь, с РФ и Беларусью.

Наша деятельность будет касаться и обеспечения безопасности границы с Украиной по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей протяженности восточной границы. Поделиться

Проект "Восточный щит": что известно

"Восточный щит" или "Щит Востока" — это программа, которую подготовили Министерство национальной обороны и Генеральный штаб Польши. Проект предполагает строительство разных типов укреплений, рельефных заграждений и военной инфраструктуры на границах польского государства с Россией и Беларусью. Общее расстояние вдоль границы составляет около 800 км.

Кроме того, планируется построить соответствующие системы разведки и выявления угроз, передовые базы, логистические узлы, склады, а также развернуть системы борьбы с дронами.

О начале строительства линий укреплений на границе с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируется завершить к 2028 году.