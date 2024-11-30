Восточный щит. Польша будет строить укрепления на границе с Украиной и Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Восточный щит. Польша будет строить укрепления на границе с Украиной и Беларусью

Туск
Читати українською
Источник:  Polskie Radio

Польша будет строить укрепление в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Белоруссией и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей протяженности восточной границы.

Главные тезисы

  • Проект “Восточный щит” включает строительство укреплений на границе Польши с Украиной, Беларусью и Россией для обеспечения безопасности на всей протяженности восточной границы.
  • Целью проекта является предотвращение угроз со стороны потенциальных агрессоров и инвестиция в мир и безопасность.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность укрепления границы для обеспечения безопасности региона и снижения доступности для тех, кто имеет плохие намерения.

Польша масштабирует проект "Восточный щит"

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

30 ноября польский премьер посетил первый завершенный участок фортификационной системы, строящийся вдоль границы с Россией и Беларусью.

Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская граница, тем меньше она доступна тем, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.

Все, что мы делаем здесь, а также делать это на границе с Беларусью и Украиной, направлено на то, чтобы сдержать и смутить возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием и при необходимости поддержит эти инвестиции и нашу деятельность.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Также глава польского правительства заверил, что входящие в Балтийский регион страны будут сотрудничать с Польшей, чтобы эта инфраструктура была эффективной не только на польских участках, но и на всей протяженности границы. В первую очередь, с РФ и Беларусью.

Наша деятельность будет касаться и обеспечения безопасности границы с Украиной по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей протяженности восточной границы.

Проект "Восточный щит": что известно

"Восточный щит" или "Щит Востока" — это программа, которую подготовили Министерство национальной обороны и Генеральный штаб Польши. Проект предполагает строительство разных типов укреплений, рельефных заграждений и военной инфраструктуры на границах польского государства с Россией и Беларусью. Общее расстояние вдоль границы составляет около 800 км.

Кроме того, планируется построить соответствующие системы разведки и выявления угроз, передовые базы, логистические узлы, склады, а также развернуть системы борьбы с дронами.

О начале строительства линий укреплений на границе с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируется завершить к 2028 году.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Щит НАТО. В Польше откроют базу противоракетной обороны
ПВО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Щит Восток. В Польше строят масштабные фортификации на границе с Россией и Беларусью
Граница
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша начала строительство "Восточного щита" — о чем идет речь
Дональд Туск
Туск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?