Східний щит. Польща будуватиме укріплення на кордоні з Україною та Білоруссю

Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.

Польща масштабує проєкт “Східний щит”

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

30 листопада польський прем'єр відвідав першу завершену ділянку фортифікаційної системи, яка будується вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Під час брифінгу біля населеного пункту Домбрівка (Вармінсько-Мазурське воєводство) Туск наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менший він доступний для тих, хто має погані наміри. Зокрема завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.

Все, що ми робимо тут, а також робитимемо це на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на те, щоб стримати й збентежити можливого агресора, тож це справді інвестиція у мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз уся Європа спостерігає з великим задоволенням і за потреби підтримає ці інвестиції та нашу діяльність. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Також глава польського уряду запевнив, що країни, які входять до Балтійського регіону, співпрацюватимуть з Польщею, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, а й на всій протяжності кордону. Насамперед, з РФ та Білоруссю.

Наша діяльність стосуватиметься і забезпечення безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки відчували себе безпечніше на всій протяжності східного кордону. Поширити

Проєкт “Східний щит”: що відомо

"Східний щит" або "Щит Сходу" — це програма, яку підготували Міністерство національної оборони та Генеральний штаб Польщі. Проєкт передбачає будівництво різних типів укріплень, рельєфних загороджень та військової інфраструктури на кордонах польської держави з Росією та Білоруссю. Загальна відстань уздовж кордону становить близько 800 км.

Окрім цього, планується побудувати відповідні системи розвідки та виявлення погроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з дронами.

Про початок будівництва ліній укріплень на кордоні з Росією стало відомо 1 листопада. Проєкт планують завершити до 2028 року.