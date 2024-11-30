Східний щит. Польща будуватиме укріплення на кордоні з Україною та Білоруссю

Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.
Головні тези:
- Будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю та Україною в рамках проєкту “Східний щит” робить східний кордон Польщі більш безпечним.
- Проєкт містить будівництво різноманітних укріплень та військової інфраструктури на всій довжині кордону Польщі з Росією, Білоруссю та Україною.
- Мета проєкту полягає в стримуванні та запобіганні можливим загрозам з боку потенційних агресорів, забезпечуючи тим самим інвестицію у мир та безпеку.
Польща масштабує проєкт “Східний щит”
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
30 листопада польський прем'єр відвідав першу завершену ділянку фортифікаційної системи, яка будується вздовж кордону з Росією та Білоруссю.
Під час брифінгу біля населеного пункту Домбрівка (Вармінсько-Мазурське воєводство) Туск наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менший він доступний для тих, хто має погані наміри. Зокрема завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.
Також глава польського уряду запевнив, що країни, які входять до Балтійського регіону, співпрацюватимуть з Польщею, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, а й на всій протяжності кордону. Насамперед, з РФ та Білоруссю.
Проєкт “Східний щит”: що відомо
"Східний щит" або "Щит Сходу" — це програма, яку підготували Міністерство національної оборони та Генеральний штаб Польщі. Проєкт передбачає будівництво різних типів укріплень, рельєфних загороджень та військової інфраструктури на кордонах польської держави з Росією та Білоруссю. Загальна відстань уздовж кордону становить близько 800 км.
Окрім цього, планується побудувати відповідні системи розвідки та виявлення погроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з дронами.
Про початок будівництва ліній укріплень на кордоні з Росією стало відомо 1 листопада. Проєкт планують завершити до 2028 року.
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