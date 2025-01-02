За словами тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасєвіча, його країна співпрацює з Україною у виробництві зброї та боєприпасів, однак не розголошує інформацію про це.

Що відомо про співробітництво України та Польщі у виробництві зброї

Зокрема, Лукасєвіч зазначив, що співробітництво включає виробництво дронів, ремонт танків, а також розвиток у сфері високих технологій.

Він підтвердив, що у Польщі вже побудували завод з виробництва оборонної промисловості для України.

Артилерія ЗСУ

Деякі країни, що декларують таку співпрацю, як от побудову заводу з виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії. І оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Ми ж зовсім поруч, і тому не говоримо про це. Тобто географія в цьому контексті є дуже важливою, — пояснює тимчасовий повірений Польщі в Україні. Поширити

Що відомо про іншу допомогу Польщі Україні

Лукасєвіч підтвердив, що Польща під час головування у ЄС планує домогтись прискоренного вступу України до Євросоюзу.

За його словами, прискорення вступу України до ЄС сприятиме безпеці як Європи, так і України.

Він також запевнив, що наразі головування Польщі у ЄС відрізнятиметься від можливостей країни, яка вона мала 10 років тому, оскільки не має впливу на рішення Ради ЄС.

При цьому, як зазначає повірений у справах Польщі в Україні, головуюча країна здатна впливати на рівень розгляду питань, які важливі для України та Польщі.

Він нагадав, що після Польщі головування перейде до Данії, яка має схоже із Варшавою бачення, тому у 2025 році Україна матиме суттєву підтримку в ЄС.