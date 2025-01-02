За словами тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасєвіча, його країна співпрацює з Україною у виробництві зброї та боєприпасів, однак не розголошує інформацію про це.
Головні тези:
- Польща співпрацює з Україною у виробництві зброї, включаючи дрони, ремонт танків та розвиток у галузі високих технологій.
- Польща проводить спільне з Україною виробництво боєприпасів .
- Географічне розташування країн впливає на те, як вони розголошують свою співпрацю у виробництві зброї.
- Тимчасовий повірений Польщі в Україні вказав на важливість спільних інтересів обох країн у контексті геополітичної ситуації.
Що відомо про співробітництво України та Польщі у виробництві зброї
Зокрема, Лукасєвіч зазначив, що співробітництво включає виробництво дронів, ремонт танків, а також розвиток у сфері високих технологій.
Він підтвердив, що у Польщі вже побудували завод з виробництва оборонної промисловості для України.
Що відомо про іншу допомогу Польщі Україні
Лукасєвіч підтвердив, що Польща під час головування у ЄС планує домогтись прискоренного вступу України до Євросоюзу.
За його словами, прискорення вступу України до ЄС сприятиме безпеці як Європи, так і України.
Він також запевнив, що наразі головування Польщі у ЄС відрізнятиметься від можливостей країни, яка вона мала 10 років тому, оскільки не має впливу на рішення Ради ЄС.
При цьому, як зазначає повірений у справах Польщі в Україні, головуюча країна здатна впливати на рівень розгляду питань, які важливі для України та Польщі.
Він нагадав, що після Польщі головування перейде до Данії, яка має схоже із Варшавою бачення, тому у 2025 році Україна матиме суттєву підтримку в ЄС.
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